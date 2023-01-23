Düşünmüyorlar bile: İşte para yerine sevgiyi seçen burçlar

Aşk çok rahatlatıcı bir duygudur ve çoğu zaman her şeyin, hatta bazı burçlar için paranın bile önüne geçer.

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Düşünmüyorlar bile: İşte para yerine sevgiyi seçen burçlar - Resim: 1

Aşkın gücü muazzamdır. En zorlu engelleri yıkabilir ve bir kişinin sevildiğini hissetmesini sağlayabilir, böylece asla yalnız veya hayal kırıklığına uğramış hissetmezler. Aşk çok rahatlatıcı bir duygudur ve çoğu zaman her şeyin, hatta paranın bile önüne geçer. Para ne kadar güçlü veya etkili olursa olsun, sonunda aşk her zaman kazanır. 

Posta gazetesinin aktardığına göre para yerine sevgiyi seçebilecek burçlar şöyle:

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Düşünmüyorlar bile: İşte para yerine sevgiyi seçen burçlar - Resim: 2

ASLAN BURCU 

Bazen para konusunda açgözlü olabilirler, ancak para ve sevgi arasında bir seçim yapmaları durumunda, ikinci bir düşünce olmadan her zaman sevgiyi seçeceklerdir. Finansal olarak mücadele edip etmediklerini umursamazlar, eşlerinin duygularını her şeyden önce önceliklendirirler.

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Düşünmüyorlar bile: İşte para yerine sevgiyi seçen burçlar - Resim: 3

BAŞAK BURCU 

Pratik ve mantıklıdırlar ama eğer kalp meselelerini içeriyorsa, Başaklar her gün aşkı seçecektir. Sevdikleri tehlikede olduğunda veya en önemlisi onlara ihtiyacı olduğunda milyonlarca doları kaybetmek umurlarında değil. Başaklar bu karar konusunda çok inatçıdır ve kimse onlara aksini hissettiremez.

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Düşünmüyorlar bile: İşte para yerine sevgiyi seçen burçlar - Resim: 4

AKREP BURCU 

Aşk ve arzu konusunda çok tutkulular. Parayı pek önemsemezler. Paranın bir gün tükeneceğine inanırlar ama aşk asla kaybolmaz. Aşk, Akreplerin aradığı sürekli arkadaştır. Birinin onları çok sevdiğini bilmek onları rahatlatır.

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