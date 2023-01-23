Düşünmüyorlar bile: İşte para yerine sevgiyi seçen burçlar

Aşkın gücü muazzamdır. En zorlu engelleri yıkabilir ve bir kişinin sevildiğini hissetmesini sağlayabilir, böylece asla yalnız veya hayal kırıklığına uğramış hissetmezler. Aşk çok rahatlatıcı bir duygudur ve çoğu zaman her şeyin, hatta paranın bile önüne geçer. Para ne kadar güçlü veya etkili olursa olsun, sonunda aşk her zaman kazanır.

Posta gazetesinin aktardığına göre para yerine sevgiyi seçebilecek burçlar şöyle: