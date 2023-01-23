Düşünmüyorlar bile: İşte para yerine sevgiyi seçen burçlar
Aşk çok rahatlatıcı bir duygudur ve çoğu zaman her şeyin, hatta bazı burçlar için paranın bile önüne geçer.
Aşkın gücü muazzamdır. En zorlu engelleri yıkabilir ve bir kişinin sevildiğini hissetmesini sağlayabilir, böylece asla yalnız veya hayal kırıklığına uğramış hissetmezler. Aşk çok rahatlatıcı bir duygudur ve çoğu zaman her şeyin, hatta paranın bile önüne geçer. Para ne kadar güçlü veya etkili olursa olsun, sonunda aşk her zaman kazanır.
Posta gazetesinin aktardığına göre para yerine sevgiyi seçebilecek burçlar şöyle:
ASLAN BURCU
Bazen para konusunda açgözlü olabilirler, ancak para ve sevgi arasında bir seçim yapmaları durumunda, ikinci bir düşünce olmadan her zaman sevgiyi seçeceklerdir. Finansal olarak mücadele edip etmediklerini umursamazlar, eşlerinin duygularını her şeyden önce önceliklendirirler.
BAŞAK BURCU
Pratik ve mantıklıdırlar ama eğer kalp meselelerini içeriyorsa, Başaklar her gün aşkı seçecektir. Sevdikleri tehlikede olduğunda veya en önemlisi onlara ihtiyacı olduğunda milyonlarca doları kaybetmek umurlarında değil. Başaklar bu karar konusunda çok inatçıdır ve kimse onlara aksini hissettiremez.
AKREP BURCU
Aşk ve arzu konusunda çok tutkulular. Parayı pek önemsemezler. Paranın bir gün tükeneceğine inanırlar ama aşk asla kaybolmaz. Aşk, Akreplerin aradığı sürekli arkadaştır. Birinin onları çok sevdiğini bilmek onları rahatlatır.