Dünyanın en zenginleri bu 3 burçtan çıkıyor!
Dünyanın en zengin insanlarının tüm nüfusun sadece %1'ini oluşturduğunu biliyor muydunuz? Aynı zamanda milyarderlerin ortak bir noktası daha bulunuyor: Burçları! İşte zengin olmak için doğmuş burçlar...
Dünyadaki milyarderlerin %88'i erkek, %65'i beyaz ve %90'ı 50 yaş ve üzerinde. Aynı zamanda burçları da bu ortak noktaları arasında yer alıyor. Aynı zamanda milyarderlerin özellikle üç burç grubunda yoğunlaştığı keşfedildi. Peki sizin burcunuz da bu %1'lik dilimdeki insanlarla ortak noktanız mı? İşte o burçlar...
TERAZİ BURCU (23 Eylül - 22 Ekim)
Terazi burcu dünyadaki milyarderlerin %12'sini oluşturuyor. Venüs tarafından yönetilen ve adaletin terazisi tarafından temsil edilen Terazilerin güçlü bir estetik anlayışı bulunuyor.
Aynı zamanda yetenekli olarak tanımlanan bu burcun insanları, sosyal olarak geniş bir çevreye de sahip olmaya yatkındır. Bu nedenle genellikle elit sosyal çevrelere davet edilme konusundaki zevklerini kullanabilirler.
Dikkate değer Terazi milyarderleri arasında, Ralph Lauren yer alıyor. Kendisi dünyanın en zengin marka imparatorluklarından birine sahip.
Diğer aşırı derecede zengin Teraziler arasında Walmart servetinin varisi ve hevesli sanat küratörü, koleksiyoncu ve müze başkanı Alice Walton ve dünyanın en büyük moda perakendecisi Inditex'in kurucusu Amancio Ortega da yer alıyor.
BALIK BURCU (20 Şubat – 20 Mart)
Balık burcu dünyadaki milyarderlerin %11'ini oluşturur. Özellikle "hayalperestlikleri" ile öne çıkan balık burçları, bu özelliklerini paraya çevirmeyi biliyor gibi görünüyorlar.
Dünyanın en büyük lüks ürünler şirketi LVMH'nin kurucusu ve CEO'su Bernard Arnault da bu burçta bulunuyor. Balık burcundaki diğer milyarderler arasında Nike'ın kurucu ortağı Phil Knight ve Rupert Murdoch yer alıyor.
BOĞA BURCU (20 Nisan - 20 Mayıs)
Boğa burcu, dünyadaki milyarderlerin %10'unu oluşturuyor ve astrolojide zenginliğin yönetildiği ikinci evin de burcu olarak öne çıkıyor.
Boğalar süslü şeyleri ve onu elde etmek için kutsal eziyeti sever. Kendine hakim olan ve inatçı olan bu karakterler, aynı zamanda gelişimin de temsilcisi. Amaçları her ne pahasına olursa olsun istikrar ve tavizsiz konfordur.
Milyarder boğalara örnek olarak Facebook'un kurucu ortağı/CEO'su Mark Zuckerberg, dünyanın en çok bilinen cihazlarını üreten Dyson'ın patronu James Dyson, David Koch ve Altana'nın varisi/BMW hissedarı/hayırsever/Almanya'nın en zengin kadını Susanne Klatten bulunuyor.