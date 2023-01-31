Dünyanın en zeki insanları bu burçlardan çıkıyor
Astroloji tutkunları buraya! En zeki burçları astrologlar ortaya çıktı. Bazı astrologlar kişilerin zeka seviyesiyle burçlarının bağlantılı olduğu görüşünü savunurken yapılan istatistikler sonucunda zeka seviyeleri diğerlerine oranla yüksek olan burçlar sıralandı.
Sabah'ın haberine göre, bazı araştırmalarda burçların zeka seviyelerinde dahi etkili olabileceği dikkat çekti. Öyle ki, zeki olduğu düşünülen burçlar bir bir sıralandı.
1. Kova (20 Ocak - 18 Şubat)
Kova, neredeyse her şeyi entelektüel zihinleri aracılığıyla filtreleme eğilimindedir. Dengeli, yaratıcı ve soğukkanlı olmalarıyla tanınırlar.
2. Başak (23 Ağustos - 22 Eylül)
Övünmeyi sevmeseler de, Başak'ın çözemediği çok az şey vardır.
3. Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak)
Oğlaklar, akıllı kararlar vermelerine yardımcı olan çok metodik, kesin ve oldukça yapılandırılmış bir düşünce tarzına sahiptir.