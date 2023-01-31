Dünyanın en zeki insanları bu burçlardan çıkıyor

Astroloji tutkunları buraya! En zeki burçları astrologlar ortaya çıktı. Bazı astrologlar kişilerin zeka seviyesiyle burçlarının bağlantılı olduğu görüşünü savunurken yapılan istatistikler sonucunda zeka seviyeleri diğerlerine oranla yüksek olan burçlar sıralandı.

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Dünyanın en zeki insanları bu burçlardan çıkıyor - Resim: 1

Sabah'ın haberine göre, bazı araştırmalarda burçların zeka seviyelerinde dahi etkili olabileceği dikkat çekti. Öyle ki, zeki olduğu düşünülen burçlar bir bir sıralandı. 

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Dünyanın en zeki insanları bu burçlardan çıkıyor - Resim: 2

1. Kova (20 Ocak - 18 Şubat)

Kova, neredeyse her şeyi entelektüel zihinleri aracılığıyla filtreleme eğilimindedir. Dengeli, yaratıcı ve soğukkanlı olmalarıyla tanınırlar.

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Dünyanın en zeki insanları bu burçlardan çıkıyor - Resim: 3

2. Başak (23 Ağustos - 22 Eylül)

Övünmeyi sevmeseler de, Başak'ın çözemediği çok az şey vardır.

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Dünyanın en zeki insanları bu burçlardan çıkıyor - Resim: 4

3. Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak)

Oğlaklar, akıllı kararlar vermelerine yardımcı olan çok metodik, kesin ve oldukça yapılandırılmış bir düşünce tarzına sahiptir.

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