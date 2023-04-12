Doğuştan tembel 3 burç belli oldu

Uzman astrologlar, Zodyak'ta yer alan bazı burçların, tıpkı tembel kedi Garfield gibi olduğunu belirtiyor. Doğuştan tembel olan bu üç burç, hareketli kişileri çileden çıkarabilir.

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Doğuştan tembel 3 burç belli oldu - Resim: 1

Zodyak'ın en çalışkan burcu olarak gösterilen Başaklar'ın yanında üç tembel burç da ortaya çıktı. Etrafındaki insanları tembellikleriyle çıldırtan üç burç şöyle:

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Doğuştan tembel 3 burç belli oldu - Resim: 2

YENGEÇ BURCU (22 HAZİRAN-22 TEMMUZ)
Ev hayatına düşkün Yengeç burçları ancak motive oldukları durumlarda çalışmaya eğilimlidirler. Duygusal oluşları içlerinden gelmediği sürece işlerini yapmalarına engel olunca onlar da işlerini erteler dururlar.

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Doğuştan tembel 3 burç belli oldu - Resim: 3

TERAZİ BURCU (23 EYLÜL-23 EKİM)
Kararsızlıkları ile bilinen ve bazı işleri erteleme gibi bir alışkanlığa sahip olan Terazilerin olumsuz yönlerinden biri tembellik olarak değerlendirilebilir. Bu davranışları onların belirli bir disiplin izlemelerini engeller.

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Doğuştan tembel 3 burç belli oldu - Resim: 4

YAY BURCU (23 KASIM-21 ARALIK)
Eğlenceye düşkün Yay burçları konu çalışmaya ve sorumluluk almaya gelince ortadan kaybolabilir. Gereksiz buldukları işler nedeniyle iş hayatlarında zorluklarla karşılaşmaları olasıdır.

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