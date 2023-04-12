Doğuştan tembel 3 burç belli oldu

TERAZİ BURCU (23 EYLÜL-23 EKİM)

Kararsızlıkları ile bilinen ve bazı işleri erteleme gibi bir alışkanlığa sahip olan Terazilerin olumsuz yönlerinden biri tembellik olarak değerlendirilebilir. Bu davranışları onların belirli bir disiplin izlemelerini engeller.