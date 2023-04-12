Doğuştan tembel 3 burç belli oldu
Uzman astrologlar, Zodyak'ta yer alan bazı burçların, tıpkı tembel kedi Garfield gibi olduğunu belirtiyor. Doğuştan tembel olan bu üç burç, hareketli kişileri çileden çıkarabilir.
Zodyak'ın en çalışkan burcu olarak gösterilen Başaklar'ın yanında üç tembel burç da ortaya çıktı. Etrafındaki insanları tembellikleriyle çıldırtan üç burç şöyle:
YENGEÇ BURCU (22 HAZİRAN-22 TEMMUZ)
Ev hayatına düşkün Yengeç burçları ancak motive oldukları durumlarda çalışmaya eğilimlidirler. Duygusal oluşları içlerinden gelmediği sürece işlerini yapmalarına engel olunca onlar da işlerini erteler dururlar.
TERAZİ BURCU (23 EYLÜL-23 EKİM)
Kararsızlıkları ile bilinen ve bazı işleri erteleme gibi bir alışkanlığa sahip olan Terazilerin olumsuz yönlerinden biri tembellik olarak değerlendirilebilir. Bu davranışları onların belirli bir disiplin izlemelerini engeller.
YAY BURCU (23 KASIM-21 ARALIK)
Eğlenceye düşkün Yay burçları konu çalışmaya ve sorumluluk almaya gelince ortadan kaybolabilir. Gereksiz buldukları işler nedeniyle iş hayatlarında zorluklarla karşılaşmaları olasıdır.