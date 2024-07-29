Doğuştan Mutsuz 3 Burç: Hep Kederliler, Gülmeyi Hiç Bilmiyorlar

BAŞAK BURCU

Başak her şeyi takıntı haline getiren bir burçtur. Bu yüzden girdikleri her ortamda tedirgin olurlar. Mutsuz ve suratı asık olan bu burçlar genelde mutluluğa çok uzaktır.

YAY BURCU

Yay her zaman mesafesini koruyan bir burçtur. Sahip oldukları değerleri korumak için her zaman mutsuz davranırlar. Yay burçları kendilerini mutlu edecek insanların olduklarını da düşünmezler. Bu yüzden hayatlarına birilerini sokmak için uzun süre beklerler.