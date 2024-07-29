Doğuştan Mutsuz 3 Burç: Hep Kederliler, Gülmeyi Hiç Bilmiyorlar
Astrolojiye inanan kişiler, burçların yaşadığımız hayatı ve karakter yapımızı etkilediğini düşünüyor. Astrologlar, karakter yapıları nedeniyle çok mutsuz olan, sürekli gergin ve üzgün görünen burçları açıkladı.
Bizlerin belirleyemediği doğum tarihimiz, hayatımız üzerinde oldukça belirleyici bir rol oynamakta. Astrolojiye göre burçlar, yalnızca kısa sürede başınıza nelerin gelebileceği hakkında haber vermiyor. Aynı zamanda kişilerin değişmez yapıları, doğuştan gelen karakterleri ve mizaçlarına ilişkin bilgiler de burçlarımıza bakarak anlaşılabilir.
Bazı burçlar doğuştan gelen bir mutsuzluk haliyle tanımlanabilir ve bu durum duygusal halleri üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir. Bu burçlar, adeta gülmeyi unutmuş gibi görünebilirler.
Mutsuzluk, bazen adeta bulaşıcı bir hastalık gibi algılanır. Bu burçlar, doğuştan gelen bir mutsuzluk duygusuyla hayattan keyif almakta zorluk çekerler. Hayatlarını bu mutsuzluğa göre düzenleyen bu burçlar, çevrelerinde sürekli bir karamsarlık arayışında olabilirler. Astrologlara göre, bu 3 burç, doğuştan gelen bir mutsuzluk haliyle tanımlanır ve gözlerini çevirdikleri her yerde mutsuzlukla karşılaşırlar.
İşte, doğuştan mutsuz olan ve bu hali hayatlarının bir parçası haline getiren 3 burç...
BAŞAK BURCU
Başak her şeyi takıntı haline getiren bir burçtur. Bu yüzden girdikleri her ortamda tedirgin olurlar. Mutsuz ve suratı asık olan bu burçlar genelde mutluluğa çok uzaktır.
YAY BURCU
Yay her zaman mesafesini koruyan bir burçtur. Sahip oldukları değerleri korumak için her zaman mutsuz davranırlar. Yay burçları kendilerini mutlu edecek insanların olduklarını da düşünmezler. Bu yüzden hayatlarına birilerini sokmak için uzun süre beklerler.
BALIK BURCU
Balık heyecanlı bir burç olsa da çok duygusaldır. Hemen hemen her şeyi dert edebilir. Balık burçları genelde suratı asık oturur hep. Yüz ifadelerini iyi kullanan balık burcu her daim mutsuzluğunu bakışlarıyla da belli eder.