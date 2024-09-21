Doğuştan Mutsuz 3 Burç... Asla Gülmeyi Bilmiyorlar.. Her Zaman Gergin ve Üzgünler
Karakteri etkileyen burçlar aynı zamanda duygularımıza da yön veriyor. Bazı burçların insanları ise doğuştan mutsuz ve üzgün olmakta. İşte doğuştan mutsuz 3 burç insanı
Karakter özelliklerimizi şekillendiren burçlar, aynı zamanda duygularımıza da yön vermekte. Bunlardan biri de doğuştan mutsuz olan burçlardır. Resmen gülmeyi unutan bu burçları sizler için araştırdık. Mutsuzluk artık onlar için bir öncelik olmuş. İşte doğuştan mutsuz 3 burç...
Mutsuzluk bulaşıcı bir hastalık olarak biliniyor. Doğuştan gelen bu duyguya sahip burçlar hayattan kolay kolay kolay zevk almazlar. Mutsuzlukları hayatlarında bir işlevsellik haline gelen bu burçlar her şeyi ona göre dizayn etmişlerlerdir. Astrologlara göre doğuştan gelen mutsuzluğa sahip 3 burç insanı var. Gözlerini çevirdikleri her yer onlar için mutsuzluğun öncüsü oluyor.
BAŞAK BURCU
Başak her şeyi takıntı haline getiren bir burçtur. Bu yüzden girdikleri her ortamda tedirgin olurlar. Mutsuz ve suratı asık olan bu burçlar genelde mutluluğa çok uzaktır.
YAY BURCU
Yay her zaman mesafesini koruyan bir burçtur. Sahip oldukları değerleri korumak için her zaman mutsuz davranırlar. Yay burçları kendilerini mutlu edecek insanların olduklarını da düşünmezler. Bu yüzden hayatlarına birilerini sokmak için uzun süre beklerler.
BALIK BURCU
Balık heyecanlı bir burç olsa da çok duygusaldır. Hemen hemen her şeyi dert edebilir. Balık burçları genelde suratı asık oturur hep. Yüz ifadelerini iyi kullanan balık burcu her daim mutsuzluğunu bakışlarıyla da belli eder.