Doğuştan Mutsuz 3 Burç... Asla Gülmeyi Bilmiyorlar.. Her Zaman Gergin ve Üzgünler

Mutsuzluk bulaşıcı bir hastalık olarak biliniyor. Doğuştan gelen bu duyguya sahip burçlar hayattan kolay kolay kolay zevk almazlar. Mutsuzlukları hayatlarında bir işlevsellik haline gelen bu burçlar her şeyi ona göre dizayn etmişlerlerdir. Astrologlara göre doğuştan gelen mutsuzluğa sahip 3 burç insanı var. Gözlerini çevirdikleri her yer onlar için mutsuzluğun öncüsü oluyor.