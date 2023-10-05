DNA'larına işlemiş: En çapkın 5 burç açıklandı

KOÇ BURCU

Enerjik ve dışa dönük bir yapısı olan Koç burcu, daima ilgilyi üzerine çeker. Bu konuda bir numara olan Koç bireyi, bir ortama girdiğinde kendisini hemen fark ettirir. Sürekli gezmek ve yeni şeyler öğrenmek isteyen Koç burcu bireyi, yeni insanlar tanımaktan hoşlanır. İlişkilerinde çabuk sıkılabilen Koç bireyi, işi bittiğinde kendisini karşısındaki kişiden soğutmak için her yolu dener. Daha sonra yeni kişileri hayatına hemen alabilen Koç bireyi, yeni aşklara hızlıca yelken açar.