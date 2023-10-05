DNA'larına işlemiş: En çapkın 5 burç açıklandı
Sadık bir sevgili istiyorsanız bu burçlardan uzak durun! İşte astrolojinin en çapkın burçları...
İlişkisinde partnerine karşı sadık olanlar kadar olmayanlar vardır. Sevgilisi olsa bile çapkınlık yapmaktan hoşlanan bireylerin sayısı bir hayli fazladır. Hayatın her alanına etki eden astrolojiye göre de bazı burçlar çok çapkın olmasıyla bilinir. İşte en çapkın burçlar...
İKİZLER BURCU
Tam bir ortam insanı olan İkizler bireyi, çok gezer. Gittiği yerlerde yeni insanlar tanımaktan hoşlanan İkizler bireyi, çok konuştuğu için sohbet etmeden duramaz. Onların en zayıf noktası bilgili ve hoş sohbetli insanlardır. Hemen yelkenleri suya indirebilen İkizler çapkınlık yapmaktan geri durmaz.
TERAZİ BURCU
Terazi bireyi uzun süreli ilişkilerde çabuk sıkılır. Sevgisini en üst perdeden gösterse bile gözleri başka insanlara kayabilen Terazi bireyi, aşık olmayı çok sevdiği için başka insanlara ilgi duyabilir. Çapkınlıkta zirve yapabilen Terazi bireyine her zaman dikkat etmek gerekir.
YAY BURCU
Gezmekten ve yeni insanlar tanımaktan hoşlanan Yay burcu, katiyen yerinde duramaz. İlişkide monotunluktan sıkılan Yay bireyi, sürekli farklı arayışlar içinde olurlar. Her zaman enerjik olan Yay bireyi, yeni tanıdığı insanlarla çok çabuk samimiyet kurabilir. Bu nedenle flört etmeyi seven Yay bireyi, çapkın burçlar arasında yer alır.
KOÇ BURCU
Enerjik ve dışa dönük bir yapısı olan Koç burcu, daima ilgilyi üzerine çeker. Bu konuda bir numara olan Koç bireyi, bir ortama girdiğinde kendisini hemen fark ettirir. Sürekli gezmek ve yeni şeyler öğrenmek isteyen Koç burcu bireyi, yeni insanlar tanımaktan hoşlanır. İlişkilerinde çabuk sıkılabilen Koç bireyi, işi bittiğinde kendisini karşısındaki kişiden soğutmak için her yolu dener. Daha sonra yeni kişileri hayatına hemen alabilen Koç bireyi, yeni aşklara hızlıca yelken açar.
KOVA BURCU
Sosyal ve arkadaş canlısı olan Kova bireyi, girdiği ortamda herkesle kolaylıkla anlaşabilir. Özgür ruhlu olan Kova bireyinin bir kişiye bağlı olmasını asla beklemeyin.
Özgürlüğünün kısıtlandığını hissederse ilişkiden kaçma yollarını arayan Kova burçları, birine gerçekten aşık olana dek bağlanmak istemez. Bu nedenle de farklı insanlarla flört etmekte çekinmezler.