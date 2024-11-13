Dinçer Güner 'Son 3 Gün, Hazır Olun' Diyerek Uyardı: Boğa Dolunay'ı Tüm Burçları İnim İnim İnletecek

İLİŞKİLERDE BÜYÜK SÜRPRİZ

Dolunayın etkisiyle ilişkilerimizde de beklenmedik gelişmeler yaşayabiliriz. Uzun süredir devam eden bir ilişkiyi bitirme veya yeni bir ilişkiye başlama kararı alabiliriz. Önemli olan, bu süreçte dürüst olmak ve kendi duygularımıza kulak vermek.