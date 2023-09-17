Devran dönüyor: Eski sevgilisinden 'özledim' mesajı alacak 5 burç açıklandı
Astrolojide bazı burçlar, yıl sonuna doğru gerçekleşecek tutulmalar nedeniyle eski sevgilileri tarafından özlenen kişiler haline gelecek.
BOĞA BURCU
Boğa burçları ilişkilerinde oldukça sadık ve fedakardır. Ancak özellikle terk edildikten sonra içlerinde tuttukları sevginin kırıntısını göstermezler.
Bu özellikleri onları 'en çok özlenen eski sevgililer' listesinin üst sıralarına taşırken, yıl sonuna kadar gerçekleşecek bazı astrolojik olaylar eski sevgililerinin onların kıymetini anlamasını sağlayacak.
YENGEÇ BURCU
Yengeç burçları, duygusal ve hassastır. Eski sevgililerinden ayrıldıklarında, onları özlemeye ve onları tekrar görmek istediklerini fark etmeye başlayabilirler.
Bazı Yengeç burçları retroların da etkisiyle bugüne kadar eski sevgililerine ima yoluyla bazı adımlar atmış olabilir, yıl sonuna kadar gerçekleşecek tutulmaların da etkisiyle eski sevgilileri onlara yeniden bir yeşil ışık yakabilir.