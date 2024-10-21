Dert İçinde Yüzen 4 Burç! Üzüntü ve Keder Hep Onları Buluyor

Doğuştan üzgün 4 burç belli oldu. Astrolojiye inananlar için oldukça ilginç bir konu olan doğuştan üzüntüyü temsil eden burçlar, insanların doğasında yer alan duygusal derinlikleri anlamak adına önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda, astroloji uzmanları tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, doğuştan üzgün olduğuna inanılan 4 burç belirlendi.

İşte doğuştan üzgün 4 burç...

İKİZLER BURCU (21 MAYIS-21 HAZİRAN):



İkizler burçları her şeyden çabuk sıkılır. Sonsuz heyecanın peşinden koşan İkizler aradığı mutluluğu bir türlü bulamaz. Bu doyumsuz halini özel hayatına yansıtmaktan da çekinmez.

BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS-22 EYLÜL):



Başak burçları kusursuzu aramakla meşguldür. İstediğini elde edemediğinde ise hayat başına yıkılır. Anı yaşamaktan geri duran Başaklar geleceğin peşinden koşarken mutsuz olurlar.