Çok fazla eleştiriyorlar: Mükemmeli arayan 5 burç açıklandı
Aşırı eleştirel bir yapıya sahip olmaz bazı zamanlarda ilişkinize zarar verebilir. Olumsuz eleştirile genellikle partnerinizin özgüveninin kırılmasına sebep olabilir.
Bazı insanlar hayatlarındaki insanı eleştirmeden duramaz. Partnerlerinin fiziksel görünüşlerine ve davranışlarına çok fazla takılı kalırlar. Her fırsatta da onları eleştiri yağmuruna tutarlar. Onları memnun etmek çok zordur. Çünkü her zaman mükemmeli ararlar.
Koç, iletişimlerinde oldukça düşünceli ve doğrudan olabilir. Bazen hassasiyet veya incelikten yoksun olabilirler, bu da hayatındaki insanın üzülüp kırılmasına yol açar.
İddialı yapıları bazen duyarsız veya eleştirel görünebilir.
BAŞAK BURCU
Başaklar, detaylara dikkat etmeleri ve mükemmeliyetçi eğilimleri ile tanınırlar. Bu, bazı durumlarda yardımcı olarak ortaya çıksa da, fiziksel görünümlere aşırı derecede odaklanmalarına da yol açabilir.