Çok fazla eleştiriyorlar: Mükemmeli arayan 5 burç açıklandı

Aşırı eleştirel bir yapıya sahip olmaz bazı zamanlarda ilişkinize zarar verebilir. Olumsuz eleştirile genellikle partnerinizin özgüveninin kırılmasına sebep olabilir.

Çok fazla eleştiriyorlar: Mükemmeli arayan 5 burç açıklandı - Resim: 1

Bazı insanlar hayatlarındaki insanı eleştirmeden duramaz. Partnerlerinin fiziksel görünüşlerine ve davranışlarına çok fazla takılı kalırlar. Her fırsatta da onları eleştiri yağmuruna tutarlar. Onları memnun etmek çok zordur. Çünkü her zaman mükemmeli ararlar.

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Çok fazla eleştiriyorlar: Mükemmeli arayan 5 burç açıklandı - Resim: 2

Koç, iletişimlerinde oldukça düşünceli ve doğrudan olabilir. Bazen hassasiyet veya incelikten yoksun olabilirler, bu da hayatındaki insanın üzülüp kırılmasına yol açar.

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Çok fazla eleştiriyorlar: Mükemmeli arayan 5 burç açıklandı - Resim: 3

İddialı yapıları bazen duyarsız veya eleştirel görünebilir.

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Çok fazla eleştiriyorlar: Mükemmeli arayan 5 burç açıklandı - Resim: 4

BAŞAK BURCU 

Başaklar, detaylara dikkat etmeleri ve mükemmeliyetçi eğilimleri ile tanınırlar. Bu, bazı durumlarda yardımcı olarak ortaya çıksa da, fiziksel görünümlere aşırı derecede odaklanmalarına da yol açabilir.

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