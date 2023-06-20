Çok fazla eleştiriyorlar: Mükemmeli arayan 5 burç açıklandı

Bazı insanlar hayatlarındaki insanı eleştirmeden duramaz. Partnerlerinin fiziksel görünüşlerine ve davranışlarına çok fazla takılı kalırlar. Her fırsatta da onları eleştiri yağmuruna tutarlar. Onları memnun etmek çok zordur. Çünkü her zaman mükemmeli ararlar.