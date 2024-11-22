Cinsellik Onlar İçin Büyük Tutku: İşte Libidosu En Yüksek Burçlar

BAŞAK BURCU

Detaylara önem veren ve her şeyi planlayan Başak burçları, cinsellikte de mükemmeliyeti hedefler. Partnerlerini titizlikle seçerler ve ilişkilerinde her şeyin olması gerektiği gibi olmasını isterler. Cinsellik onlar için sadece fiziksel bir ihtiyaç değil, aynı zamanda bir zihinsel tatmindir.