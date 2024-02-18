Cinselliğe en düşkün 5 burç belli oldu

ASLAN (23 TEMMUZ- 22 AĞUSTOS)

Aslanlar cinsel dürtüleri oldukça yüksek kişilerdir. Özellikle de seks, bedenlerinin yanı sıra egolarının da okşanmasını içeriyorsa. Ne kadar iyi olduklarını ve ne kadar seksi olduklarını duymak isterler.