Cinselliğe en düşkün 5 burç belli oldu
Cinselliğe en düşkün burçlar hangileri? İşte libidosu en yüksek olan burçlar sıralaması...
Kimi insanlar cinsel yönden daha isteklidir. Pek çok farklı unsurun yanı sıra astroloji de cinsel kişiliğinizi şekillendirebilir ve cinsel dürtülerinizi etkileyebilir. İşte cinselliğe en düşkün burçlar...
AKREP (23 EKİM-21 KASIM)
Akrepler, cinsellik konusundaki yoğun iştahlarıyla ünlüdürler. Ama hayır, yine de herhangi biriyle seks yapmak isteyecek kadar değil; duygusal bağları olan kişilerle isterler.
Bu tek gecelik ilişkiye karşı oldukları anlamına da gelmiyor ama… Sadece yakınlarında olan kişiye güvenebilmekten hoşlanıyorlar.
KOÇ (21 MART- 19 NİSAN)
Cinselliğe düşkün burçlar arasında koçlar da var. Koçlar, zodyağın cinsel akrobatları gibidirler. Libidoları oldukça yüksektir. Genellikle zaten etkileyicidirler ve yatak odasında biraz daha şehvetli olurlar.
Koç, seksin duygusal ve tutkulu bir ilişki olması gerektiğine inanır. Uzun öpüşmeler, gıdıklama ve masaj, Koç'un uğraşmaktan hoşlandığı deney alanlarıdır.
ASLAN (23 TEMMUZ- 22 AĞUSTOS)
Aslanlar cinsel dürtüleri oldukça yüksek kişilerdir. Özellikle de seks, bedenlerinin yanı sıra egolarının da okşanmasını içeriyorsa. Ne kadar iyi olduklarını ve ne kadar seksi olduklarını duymak isterler.
Unutmayın ki aslanlar cömert aşıklardır; aldıkları kadarını da verirler. Aslan ateşli ve tutkuludur, sorumluluk almayı ve ilk hareketi yapmayı severler...
YAY (22 KASIM- 21 ARALIK)
Yay, her zaman sekse hazırdır. Kolay sıkılabilen kişilikler olduklarından, partnerlerinin her yeniliğe ve maceraya açık olmaları gerekir. Bir kez sıkılan Yay, kolaylıkla sizi harcayabilir.
BOĞA (20 NİSAN- 20 MAYIS)
Boğalar şehvetlilerdir. Boğalar ne yaptıklarını bilirler ve yaptıkları şeyde de iyidirler. Partnerlerini gerçekten tatmin etmeyi bilirler.
Seksin içine mümkün olduğunca duyguyu dahil etmekten hoşlanırlar bu nedenle müzik, kokulu mumlar, özel aydınlatma ve yiyecekler varsa şaşırmayın.