Cinselliğe en düşkün 5 burç belli oldu

Cinselliğe en düşkün burçlar hangileri? İşte libidosu en yüksek olan burçlar sıralaması...

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Cinselliğe en düşkün 5 burç belli oldu - Resim: 1

Kimi insanlar cinsel yönden daha isteklidir. Pek çok farklı unsurun yanı sıra astroloji de cinsel kişiliğinizi şekillendirebilir ve cinsel dürtülerinizi etkileyebilir. İşte cinselliğe en düşkün burçlar...

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AKREP (23 EKİM-21 KASIM)

Akrepler, cinsellik konusundaki yoğun iştahlarıyla ünlüdürler. Ama hayır, yine de herhangi biriyle seks yapmak isteyecek kadar değil; duygusal bağları olan kişilerle isterler.

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Cinselliğe en düşkün 5 burç belli oldu - Resim: 3

Bu tek gecelik ilişkiye karşı oldukları anlamına da gelmiyor ama… Sadece yakınlarında olan kişiye güvenebilmekten hoşlanıyorlar.

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KOÇ (21 MART- 19 NİSAN)

Cinselliğe düşkün burçlar arasında koçlar da var. Koçlar, zodyağın cinsel akrobatları gibidirler. Libidoları oldukça yüksektir. Genellikle zaten etkileyicidirler ve yatak odasında biraz daha şehvetli olurlar.

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Cinselliğe en düşkün 5 burç belli oldu - Resim: 5

Koç, seksin duygusal ve tutkulu bir ilişki olması gerektiğine inanır. Uzun öpüşmeler, gıdıklama ve masaj, Koç'un uğraşmaktan hoşlandığı deney alanlarıdır.

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ASLAN (23 TEMMUZ- 22 AĞUSTOS)

Aslanlar cinsel dürtüleri oldukça yüksek kişilerdir. Özellikle de seks, bedenlerinin yanı sıra egolarının da okşanmasını içeriyorsa. Ne kadar iyi olduklarını ve ne kadar seksi olduklarını duymak isterler.

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Cinselliğe en düşkün 5 burç belli oldu - Resim: 7

Unutmayın ki aslanlar cömert aşıklardır; aldıkları kadarını da verirler. Aslan ateşli ve tutkuludur, sorumluluk almayı ve ilk hareketi yapmayı severler...

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YAY (22 KASIM- 21 ARALIK)

Yay, her zaman sekse hazırdır. Kolay sıkılabilen kişilikler olduklarından, partnerlerinin her yeniliğe ve maceraya açık olmaları gerekir. Bir kez sıkılan Yay, kolaylıkla sizi harcayabilir.

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BOĞA (20 NİSAN- 20 MAYIS)

Boğalar şehvetlilerdir. Boğalar ne yaptıklarını bilirler ve yaptıkları şeyde de iyidirler. Partnerlerini gerçekten tatmin etmeyi bilirler.

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Cinselliğe en düşkün 5 burç belli oldu - Resim: 10

Seksin içine mümkün olduğunca duyguyu dahil etmekten hoşlanırlar bu nedenle müzik, kokulu mumlar, özel aydınlatma ve yiyecekler varsa şaşırmayın.

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