Çılgınca harcama yapıyorlar: Paraya hiç önem vermeyen 5 burç açıklandı

Bazı insanlar paraya hiç önem vermez. Birikim yapmanın ve mal mülk sahibi olmanın peşinden koşmazlar. Sürekli harcama yaparlar. Astrolojide de paraya hiç önem vermeyen burçlar var.

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Çılgınca harcama yapıyorlar: Paraya hiç önem vermeyen 5 burç açıklandı - Resim: 1

YAY BURCU

Yay burçları geleceği düşünmekten çok anı yaşamayı tercih eder. Bu durum da genellikle nakit sıkıntısı çekmelerine sebep olur.

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Çılgınca harcama yapıyorlar: Paraya hiç önem vermeyen 5 burç açıklandı - Resim: 2

Tasarruf ve hatta materyalist şeylere yatırım yapmak konusunda başarılı değillerdir. Daha çok dünyayı gezmek ve her şeyi deneyimlemek isterler.

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Çılgınca harcama yapıyorlar: Paraya hiç önem vermeyen 5 burç açıklandı - Resim: 3

TERAZİ BURCU 

Terazi burçları alışveriş yapmayı çok sever. Modayı yakından takip ettikleri için sürekli harcamalar yaparlar.

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Çılgınca harcama yapıyorlar: Paraya hiç önem vermeyen 5 burç açıklandı - Resim: 4

Finans söz konusu olduğunda çok tembel olabilirler. Sürekli para harcadıkları için genelde borçlanırlar. Terazi burçları parayı sadece kendi ihtiyaçları için kullanır.

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