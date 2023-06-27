Çılgınca harcama yapıyorlar: Paraya hiç önem vermeyen 5 burç açıklandı
Bazı insanlar paraya hiç önem vermez. Birikim yapmanın ve mal mülk sahibi olmanın peşinden koşmazlar. Sürekli harcama yaparlar. Astrolojide de paraya hiç önem vermeyen burçlar var.
YAY BURCU
Yay burçları geleceği düşünmekten çok anı yaşamayı tercih eder. Bu durum da genellikle nakit sıkıntısı çekmelerine sebep olur.
Tasarruf ve hatta materyalist şeylere yatırım yapmak konusunda başarılı değillerdir. Daha çok dünyayı gezmek ve her şeyi deneyimlemek isterler.
TERAZİ BURCU
Terazi burçları alışveriş yapmayı çok sever. Modayı yakından takip ettikleri için sürekli harcamalar yaparlar.
Finans söz konusu olduğunda çok tembel olabilirler. Sürekli para harcadıkları için genelde borçlanırlar. Terazi burçları parayı sadece kendi ihtiyaçları için kullanır.