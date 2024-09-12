Burçların Zeka Seviyeleri Belli Oldu: En Zeki Burç Görenleri Şaşırttı
Astrologlar tarafından ortak yürütülen bir çalışmada, 12 burç zeka seviyelerine göre sıralandı. Dünyanın en zeki burçları listesiyle yapılan bu paylaşım astroloji meraklıları arasında dikkat çekti.
Gökyüzünde bulunan gezegen ve cisimlerin konumları ile hareketlerine bakarak insanların hayatı ve karakter özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunan astroloji, aynı zamanda insanların zeka seviyeleri üzerine de değerlendirmelerde bulunuyor.
Bazı insanların çevresindekilerden çok daha zeki ve kolaylıkla öğrenebilme becerisine sahip olduğunu belirten astrologlar, hazırladıkları yeni çalışmada burçlar arasındaki zeka farklarını değerlendirdi.
İşte keskin zekaya sahip burçlar...
İKİZLER BURCU
Dünyanın en zeki burçları arasında ikizler burcu yer alır. İkizler burcu pratik ve sosyal zekası ile her şeyi üstesinden kolayca gelir.
İkizler burcu olanlar yeni şeyler öğrenmeyi ve kendilerini geliştirmeyi çok sever.
İkizler burcu olanlar aşırı sosyal oldukları için başka insanların bilgilerinden beslenmekten de çok hoşlanır. İkizler burcu çok yönlü zekası ile en zeki burçlar listesinde ilk sırayı alır.
AKREP BURCU
Akrep burcunun keskin zekâsı, kurnazlığı, diğer burçlarınkinden biraz farklıdır. Birini alt etmek istiyorsa, onun için gerçekten zaman ve emek harcar. Büyük bir plan yapar.
Akrep burçları, hayat boyu başarılı olabilmek için her yöntemi dener. Keskin zekaları onları mutlaka başarıyla götürür. Akrep burçları zekasını bazen tehlikeli işler için kullanabilir.
BAŞAK BURCU
Başak burçları her zaman hayatlarının kusursuz olmasını ister. Müthiş zekaları sayesinde planlı ve düzenli yaşarlar.
Başak burçları keskin ve pratik zekası ile herkesin dikkatini çeker. Çalışmayı ve başarılı olmayı severler. Başak burçları düşünceleri ile de çevresindeki insanlara yol göstermeyi ihmal etmez.
ASLAN BURCU
Aslan burçları doğuştan zeki olan burçlardan biridir. Aslan burçları hayat boyu başarılı olabilmek için kendilerini geliştirir.
Sürekli yeni bilgiler öğrenmeye çalışır. Kendilerini en iyi şekilde yetiştirirler. İşleride mutlaka uzman olurlar. Aslan burçları yüksek zekası sayesinde mutlaka başarılı olur.
KOÇ BURCU
Koç burcu olanların da aklı zehir gibi çalışır. Koç burçları her zaman daha iyisi olmak için mücadele eder. Hayatlarını planladıkları gibi sürdürmek için ellerinden geleni yaparlar. İş hayatında ya da okul yaşamında planlı ve programı hareket ederek zirveye koşarlar.
BOĞA BURCU
Boğa burçları pratik zekaya sahip burçlar arasında yer alır. Rahatına düşkün olan Boğa burçları elindeki işi çok hızlı bir şekilde bitirebilmek için en kısa yolları bulur.
Boğa burçları çalışırken tüm işleri sindire sindire yapar. Yaptıkları işi bitirmek çok zaman alır anca sonunda mükemmeli yakalarlar. Pratik zekaları ile her sorunun üstesinden gelirler.
KOVA BURCU
Astrolojideki en yaratıcı burçlar arasında Kova burcu yer alır. Kova burcu olan kişilerin çok farklı bir zekası vardır. Pratik çözümleri ve kimsenin aklına gelemeyen fikirler Kova burçlarını diğer insanlardan ayırır.
Kova burçları soğukkanlı olduğu için işler kontrolden çıksa bile durumu kurtarabilir. Hatta o durumda bile hiçbir şeyi kişisel algılamaz, en iyi sonucu alabilmek için çabalamaya devam eder.
ÇALIŞKANLIKLARIYLA ÜNLÜ BURÇLAR
Başarılı insanların yüksek bir zekaya sahip olması tek başına yeterli değildir. Uzmanlara göre yüksek zeka, ancak sıkı bir disiplin ve çalışma gayretiyle anlamlı olabilir. Bu nedenle astrologlar, zeka seviyelerinin yanı sıra en çalışkan burçların da listesini paylaştı ve bu iki durumun kesişiminde bulunan grupların en başarılı insanlardan oluşacağını belirtti.
OĞLAK BURCU
Arı gibi çalışkan olan burçların ilk sırasında şüphesiz ki Oğlak burçları yer alıyor. Oğlak burçları rekabet etmeyi çok sever. Sabırlı ve kararlı davranır. İş hayatında başarılı olmak için ellerinden geleni yaparlar.
Oğlak burçları tatile çıktığında bile işi ile ilgilenir. Oğlak burçları çok düzenli ve sistemli çalışır. Bu sayede de başarıyı yakalarlar ve mutlaka yükselirler. Oğlak burçları iş dünyasının aranan burçlarıdır.
ASLAN BURCU
Aslan burçları doğuştan azimli ve hırsı yapılarıyla en çalışkan burçlar arasında bulunuyor. Aslan burçları güçlü ve dik duruşlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor.
Aslan burçları başarılı olabilmek ve herkesten bir adım daha önde olabilmek için durmadan çalışır. En tepeye ulaşabilmek için gecesini gündüzüne katar.
Aslan burçlarından genellikle yaratıcı fikirler çıkar. Aslan burçları hedefini her zaman en yükseğe koyar ve yerinde saymaktan hoşlanmaz.
BAŞAK BURCU
Başak burçları iş dünyasının aranan burçları arasında yer alır. Başak burçları son derece titiz ve düzenli çalışır. Kimsenin göremediği detayları görürler.
Başak burçları sistemli çalıştığı için tüm işlerini zamanında önce bitirir. Çalışmayı çok severler. Herkesin de kendileri gibi öz verili çalışmasını beklerler. Başak burçları grup çalışmalarında da çok etkilidir. Herkesin hızlı bir şekilde işlerini bitirmesine yardımcı olur.
KOÇ BURCU
Koç burçlarının enerjisi çok yüksektir. Bu yüksek enerjisini iş hayatına da yansıtır. Koç burçları hayat boyu başarılı olabilmek için durmadan çalışır. İş dünyasında yükselebilmek için her şeyi yaparlar.
Koç burçları çok tez canlı olduğu için işlerini de kısa sürede halleder. Koç burçları, inatçı yapıları sayesinde tuttuğunu koparır. Eğer bir hedef belirlediyse ona ulaşmak için durmadan çalışır.
AKREP BURCU
Akrep burçları, özellikle iş hayatında rekabeti çok sever. Rekabetçi yapıları onları çok çalışkan bir insan yapar. Her zaman diğer insanlardan daha iyi olduğunu kanıtlamak için durmadan çalışırlar.
Akrep burçları, derin düşünceleri sayesinde başarılı olmanın her zaman farklı yollarını arar. Onlar etrafında olup biten tüm detayları çok iyi görür. Bakış açıları farklı olduğu için her zaman bir adım önde olurlar. Akrep burçları, doğuştan çalışkan burçlar arasında yer alır. Bir akrep burcunu çalışmadan görebilmeniz mümkün olmaz.