Burçların Zeka Seviyeleri Belli Oldu: En Zeki Burç Görenleri Şaşırttı

Gökyüzünde bulunan gezegen ve cisimlerin konumları ile hareketlerine bakarak insanların hayatı ve karakter özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunan astroloji, aynı zamanda insanların zeka seviyeleri üzerine de değerlendirmelerde bulunuyor.



Bazı insanların çevresindekilerden çok daha zeki ve kolaylıkla öğrenebilme becerisine sahip olduğunu belirten astrologlar, hazırladıkları yeni çalışmada burçlar arasındaki zeka farklarını değerlendirdi.



İşte keskin zekaya sahip burçlar...

İKİZLER BURCU

Dünyanın en zeki burçları arasında ikizler burcu yer alır. İkizler burcu pratik ve sosyal zekası ile her şeyi üstesinden kolayca gelir.

İkizler burcu olanlar yeni şeyler öğrenmeyi ve kendilerini geliştirmeyi çok sever.

İkizler burcu olanlar aşırı sosyal oldukları için başka insanların bilgilerinden beslenmekten de çok hoşlanır. İkizler burcu çok yönlü zekası ile en zeki burçlar listesinde ilk sırayı alır.

AKREP BURCU

Akrep burcunun keskin zekâsı, kurnazlığı, diğer burçlarınkinden biraz farklıdır. Birini alt etmek istiyorsa, onun için gerçekten zaman ve emek harcar. Büyük bir plan yapar.

Akrep burçları, hayat boyu başarılı olabilmek için her yöntemi dener. Keskin zekaları onları mutlaka başarıyla götürür. Akrep burçları zekasını bazen tehlikeli işler için kullanabilir.







