Burçları bu hafta neler bekliyor? Ünlü astrolog Dinçer Güner tek tek açıkladı

Çocuklarınızla ilgili bir masraf olabilir beklenmedik ya da özel hayatınızı paylaştığınız kimse ile ilgili bir harcama yapmanız gerekebilir ekstradan. Eğer ki gündeminizde nafaka – miras gibi konular var ise veya anlaşmaya varmanız gereken bir para meselesi varsa, bu dönem anlaşmaya varmanın zor olacağına işaret etmekte gökyüzü. Ödeme bekliyorsanız ya da borç verdiğiniz biri borcunuz ödemekte gecikebilir.