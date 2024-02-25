Burçları bu hafta neler bekliyor? Ünlü astrolog Dinçer Güner tek tek açıkladı
Bu hafta Mars ile Jüpiter arasında gergin görünüm olacak. Bu gökyüzü olayı burçları nasıl etkileyecek? Astrolog Dinçer Güner'den 26 Şubat - 3 Mart 2024 haftası burç yorumları…
KOÇ BURCU
İçinde bulunduğunuz gruplar ve derneklerde zeka- ego çatışmaları yaşayabilirsiniz. Bu aralar biraz huysuz ve geçimi zor birine dönüşebilirsiniz. Bu hafta kendinize yeni bir akıllı telefon, elektrikli ev aletleri alabilirsiniz. Son teknoloji ürünlerine daha çok ilgili olabilirsiniz.
Eğlenceli bir davete, partiye davet edilebilirsiniz. Bu partide çok eğleneceğiniz muhakkak. Şu dönem hayatınızda daha önce yapmadığınız, kişisel anlamda tabularınızı yıkmak isteyeceğiniz bir süreçten geçiyor olacaksınız. Yalnız parasal konular ve arkadaşlık ilişkilerinde gerginlikler söz konusu olabilir. Bu alanlarda ilişkileri dikkatli bir şekilde yönetmenizde fayda var.
BOĞA BURCU
Kariyer konusunda kendinize çok fazla yüklenmeyin, nefes alabileceğiniz kaçış alanları bırakın. Ya ile ilişkilerinde ya da kariyer konularında ciddi bir meydan okuma, kavga, tartışma söz konusu. İpleri kopabilir aman dikkat! Ne işinizi evinize ne de evinizi işinize taşıyın, birbirine karıştırmayın.
Ani bir şekilde kariyerde yön değişikliği söz konusu olabilir. Bu aralar her şeyden nem kapabilir, sabrınız azabilir, öfkenizi kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Başınıza bela açmayın, bu aralar her ne yaparsanız negatif olarak, geniş kitleler tarafından bilinebilir, dikkat edin!
İKİZLER BURCU
Hafta boyunca fikirlerinizle ve düşüncelerinizle ön plana çıkacaksınız. Fakat harika fikirlerinizi hayata geçirecek motivasyonu henüz kendinizde bulamayabilirsiniz. Arkanızdan dönen işler, konuşmalar canınızı sıkabilir.
Yolculuklarınız biraz stresli geçebilir, sizi gerekecek hatta kavgaya bulaştıracak durumlar söz konusu olabilir. Bu dönem bir şeyleri pazarlamak, satmak, reklamını yapmak pek kolay olmayabilir veya istediğini verimi elde edemeyebilirsiniz. Özellikle olası seyahatlerde hırsızlıklara ya da eşya kayıplarına karşı dikkatli olmanızda fayda var.
YENGEÇ BURCU
Harcamaların epey artacağı bir hafta bekliyor sizleri. Bunun sebebi artan sosyal hareketlilik ya da arkadaşlarınızın sizden borç istemesi olabilir. Dostlarınızla parasal konularsa stresli durumlar yaratmamaya özen gösterin. Şunu bilin ki, sizin de cebinizden bir miktar para çıkacak! Öyle ya da böyle!
Size vaat edilen, söz verilen veya yasal olarak hakkınız olan bir paraya da ulaşmanız zor olabilir bilginiz olsun. Nafaka- miras konuları çekişmeli bir duruma dönüşebilir. Keza sağlık (Ameliyat- testler- tedavi) içinde para harcamanız gerekebilir. Yapılandırdığınız borçlarınız var ise ödemelerinizi düzgün takip edin, bir haksızlıkla karşılaşmayın. Muhasebe veya bankacınızın yapabileceği saçma sapan bir hata yüzünden gerilebilirsiniz.
ASLAN BURCU
İnatçılık ve değişime kapalı olmak hafta boyunca sizi oldukça zora sokabilir. Eğer ki bir ortağınız veya partneriniz var ise, onun sizden sakladığı birtakım bilgiler ortaya çıkabilir ve bu sizi biraz gerebilir.
Kariyerinizde belki de bir şeyleri değiştirme, yönünüzü, sektörünüzü veya bakış açınızı değiştirme zamanı gelmiş olabilir. Ama böyle değişimleri yaparken, kavga gürültü ile de yapmamaya özen gösterin.
BAŞAK BURCU
Kendinize vakit ayırma ve kendinize servis verme zamanı. İzole olmak ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir haftadasınız. Yasal konular, uluslararası ilişkiler, ticari ilişkileriniz, yurt dışı işleri, vize –pasaport işleri, üniversite ile ilgili işlerde istikrarı yakalamak zor olabilir, bu konularda beklenmedik, yorucu, stresli, skandal durumlarla karşılaşabilirsiniz.
Sağlıkla ilgili konularda, özellikle tansiyon – kan dolaşım sisteminize dikkat edin! Bedeninizi aşırı yormayın, uyku düzeninize ve beslenme düzeninize dikkat edin!
TERAZİ BURCU
Daha çok sosyalleşebilecek, organizasyonlar yapabileceksiniz. Hafta boyunca finansal konularda işler istediğiniz gibi gitmeyebilir. Alacaklarınızı tahsil edemeyebilirsiniz. Yeni başlayan projeleriniz var ise, üzerinden yeniden geçmeniz gerekecek!
Biraz zaman ve para harcamanız gerebilir yaratıcı projeleriniz için. Eğer çocuğunuz var ise, onun geleceği ile ilgili planlarınızda da değişikliğe gidebilirsiniz. Biraz libidonuz artabilir, özle hayatınızda istikrarı oturtmakta zorlanabilirsiniz. Özgürlük ve bir ilişki içinde olmanın sorgulaması – özgürlük ve çocuk sahibi olmanın sorgulaması. Sıkça yaşamı sorgulayacağınız bir hafta sizleri bekliyor.
AKREP BURCU
İş ile ilgili konularda hem enerjiniz epey yüksek ama bir yandan sert ve gerginde olabilirsiniz. Bu gerginlik özel hayatınıza da yansıyabilir. Öncelikle ailenize karşı meydan okuyacağınız durumlar oluşabilir ya da aynı evi paylaştığınız biri ile. Kira da oturuyorsanız ev sahibiniz birden evden çıkmanızı isteyebilir.
Aile büyüklerinin sağlığı ile ilgili olumsuz koşullar oluşabilir. Aile yaşantısı- ilişkiler – kariyerle ilgili konular bu hafta mücadele ve aksiyon alacağınız alanlar. Bu değişim sürecinde kavga ederek, meydan okuyarak değil daha yumuşak geçirmeye bakın.
YAY BURCU
Seyahat planları yapabilir, önemli bir sınav veya mülakata hazırlanabilirsiniz. Hafta boyunca boyun ve boğaz bölgenize dikkat etmenizde fayda var.
1. dereceden akrabalarınız, kuzenleriniz, kardeşlerinizin hayatlarında zorlu dramatik gelişmeler söz konusu olabilir ve sizin yardım etmeniz gerekebilir. Trafik sorunlarına, trafik kazalarına dikkat edin, arabanızı çılgınlar gibi kullanmayın.
OĞLAK BURCU
Bir borcunuzu yapılandırabilir, bitirebilirsiniz. Ya da kredi araştırmaları yapabilirsiniz. Yalnız yatırım konusunda acele etmemenizde şubat sonunu beklemenizde fayda var. Acele hareket etmek size zarar verebilir, maddi konularda işler istediğiniz gibi gitmeyebilir.
Çocuklarınızla ilgili bir masraf olabilir beklenmedik ya da özel hayatınızı paylaştığınız kimse ile ilgili bir harcama yapmanız gerekebilir ekstradan. Eğer ki gündeminizde nafaka – miras gibi konular var ise veya anlaşmaya varmanız gereken bir para meselesi varsa, bu dönem anlaşmaya varmanın zor olacağına işaret etmekte gökyüzü. Ödeme bekliyorsanız ya da borç verdiğiniz biri borcunuz ödemekte gecikebilir.
KOVA BURCU
Bu dönem ilişkilerinizde veya ortaklıklarınızda var olan sorunları artık noktalayabilirsiniz. Bu hafta evde, yuvada, ailede huzuru yakalamak kolay olmayabilir, gerginlikler ve stresler ortaya çıkabilir. Sakin kalmakta fayda var. Ev değiştirmek- yer değiştirmek için kolları sıvayabilirsiniz.
Bedeninize dikkat edin, kazalara – yaralanmalara açık bir dönemde olacaksınız. Ailenizle papaz olmamaya özen gösterin. Hafif bir patlamaya hazır bomba misali ortalıklarda gezineceksiniz, sabrınız ve tahammülünüz az olabilir. İnsanları kırmayın, köprüleri yıkmayın!
BALIK BURCU
Diyete ve spora başlamak için uygun bir haftada olacaksınız. Yakın çevreniz, komşularınız ve kardeşlerinizle ilişkiler biraz gergin seyredebilir. Size karşı kurulabilecek komplolar, tuzaklara karşı dikkatli olmanızda fayda var.
Gizli düşmanlar arkanızdan kötü işler çevirebilir. Yakın çevreniz, kardeşleriniz, kuzenleriniz, komşularınızla olan ilişkilerde ani gerginlikler, kopmalar, tartışmalar, meydan okumalar söz konusu olabilir.