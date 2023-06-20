Burçlar ve cinsel yaşamları: Hangi burç yatakta ne ister?

Boğa: Cinsellikle ‘dokunmak ve koklamak’ bu ikili sizin libidonuzun sınırlarını zorlama oldukça etkin olacaklardır. Kötü bir koku, parlak olmayan veya soluk renkli bir ten sizi bu maça kesinlikle hazırlayamaz. Partner konusunda daldan dala atlamak yerine, sadece seks için bile olsa düzenli bir partner sizin için oldukça önem kazanacaktır.