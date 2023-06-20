Burçlar ve cinsel yaşamları: Hangi burç yatakta ne ister?
Kiminin ruhu her an hizmet etmeye hazır, kimi kolay beğenmez, kimi her türlü fanteziye açık, kimi fazla titiz... Hatta bazıları sert ve acımasız... Peki sizin burcunuz cinselliğinizle ilgili ne anlatıyor? İşte burçlara göre cinsel yaşam...
Koç: Kendiliğinden ve sınırsız olduğunda en iyi performansınızı ortaya koyabilirsiniz. Sizler için seks, feth etmekle eş değer bir duygudur. Önce kişiyi tespit eder. Atağa geç ve avı yakala! Yalnız bu kadar çaba sarf ettikten sonra, yatakta oldukça bencil ve hızlı olabilirsiniz. Önce kendinizi düşünebilir ve partnerinize çok hareket alanı bırakmayabilirsiniz.
Ön sevişme faslı özellikle gereksiz ve hızlı geçilmesi gereken bir detay haline dönüşebilir. Cinsellikte de daha çok sonuç odaklısınızdır. Saldırgan, hızlı, hevesli ama bu duygularda uzun süre kalamayan bir yapınız olabilir. Romantizmden çok cinsel dokunuşlar sizler için daha heyecan uyandırıcıdır. Erotik iç çamaşırları libidonuzu çok daha fazla arttırabilir. Sado mazo ilişkilere karşı eğilimleriniz olabilir.
Yatakta lider olmak ve kontrolü kendi elinde tutmak ister. Cinsel anlamda fantezilere ve cinsel oyunlara çok açıktır. Zaman ve mekan konusunda sınırlamaları yoktur. Her ne kadar cinsel anlamda iş bitirici bir tavır sergileseler de ikinci raunda geçmek için çok fazla vakit harcamayacaksınızdır. Yatakta her türlü yeniliğe açıksınızdır.
Boğa: Cinsellikle ‘dokunmak ve koklamak’ bu ikili sizin libidonuzun sınırlarını zorlama oldukça etkin olacaklardır. Kötü bir koku, parlak olmayan veya soluk renkli bir ten sizi bu maça kesinlikle hazırlayamaz. Partner konusunda daldan dala atlamak yerine, sadece seks için bile olsa düzenli bir partner sizin için oldukça önem kazanacaktır.