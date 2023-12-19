Bu yıl bizi neler bekliyor? Nostradamus ve İbnü’l Arabi'nin 2024 kehanetleri ortaya çıktı

Nostradamus, kitabında "Kuru Dünya daha da kuraklaşacak ve büyük seller yaşanacak" diye yazdı. Kendisi ayrıca, bir tsunaminin yaklaştığını ve mahsulleri yok etmekle tehdit edebileceğini ima ederek çok büyük bir kıtlık konusunda da uyarı yaptı.