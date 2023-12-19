Bu yıl bizi neler bekliyor? Nostradamus ve İbnü’l Arabi'nin 2024 kehanetleri ortaya çıktı
2024 yılına dair Nostradamus ile İbnü’l Arabi’nin öngörüleri okuyanları şaşırttı.
Kehanetleriyle Nostradamus’un, öngörüleriyle İbnü’l Arabi’nin 2024 yılı için de dikkat çekici değerlendirmelerde bulunduğu ortaya çıktı.
Kehanetler ve öngörüler arasında kuraklık ve yoksulluk yer alırken, ölümlerin de artacağına vurgu yapıldı.
Nostradamus ve İbni Arabi'nin 2024 yılı öngörüleri, kuraklık ve yoksulluk gibi olumsuz hadiselere işaret ederken, artan ölüm olayları da dikkat çekiyor. “Nostradamus ve İbnü’l Arabi’ye göre 2024 yılında Türkiye’de ve dünyada neler olacak?” sorusunun yanıtı ise şöyle:
NOTRADAMUS
Gerçek adı Michel de Nostredame olan Fransız filozof Nostradamus'un 450 yıldan fazla bir süre önce yayımlanan Les Prophéties adlı kitabında geleceğe dair bulunduğu tahminlerin birçoğu gerçekleşti.
Fransız kahin 2024'te uluslararası çatışmaların artacağını öngördü. Kitabında buna dair "Kızıl düşman korkudan sararacak ve büyük okyanusu dehşete düşürecek." dedi. Kimine göre "kızıl düşman" komünist Çin olabilir. "Büyük okyanus", savaşın denizde, muhtemelen Hint Okyanusu'nda gerçekleşebileceğine işaret ediyor.
Nostradamus, kitabında "Kuru Dünya daha da kuraklaşacak ve büyük seller yaşanacak" diye yazdı. Kendisi ayrıca, bir tsunaminin yaklaştığını ve mahsulleri yok etmekle tehdit edebileceğini ima ederek çok büyük bir kıtlık konusunda da uyarı yaptı.
Nostradamus'un tahminlerinden biri, Kral Charles'ın gelecek yıl inişli çıkışlı bir yolculukla baş başa kalabileceğine işaret ediyor. Les Prophéties'te buna dair olarak “Adaların Kralı zorla kovuldu... yerine hiçbir kral işareti olmayan biri getirildi” yazıyor.
Satırlarda belli bir krala atıfta bulunulmasa da, bazıları söz konusu hükümdarın İngiltere’nin şu anki kralı olabileceği sonucunu çıkardı. Nostradamus Kehanetleri kitabının analisti ve yazarı Mario Reading, Kral Charles'in hem kendisine hem de ikinci karısı Kraliçe Camilla'ya yönelik ısrarlı saldırılar nedeniyle istifa edebileceğini belirtti.
Nostradamus ayrıca Papa Francis'in 2024'te hayatını kaybedeceğini öngördü. Katolik Kilisesi'nin lideri Aralık ayında 88 yaşına girecek ve çoğu kişi onun görevini sonlandıracağını tahmin ediyor.
MUHYİDDİN İBNÜ’L ARABİ
Muhyiddin İbnü’l Arabi “Saatlerin Hazinesi” kitabında 2023 ve 2024 yılında neler olacağını söylüyor. Arabi 2023 yılında ateşli ve veba gibi hastalıklar çoğalacağını söylüyor. Bununla birlikte bir çekirge istilasına da dikkat çekiyordu.
Kitapta en dikkat çeken nokta 2023 yılının kuralık, az yağış ve pahalılık senesi olacağına işaret eder. Bu durum 2023 yılında tamamen ortaya çıkmış ve şu anda kuralık sebebiyle tüm Türkiye’de belediyelerin, bakanlıkların su tasarrufuna, kuraklığa işaret ettiği duyurular yayınlanmaktadır.
Bir diğer önemli nokta ise 2023 yılında yer sallantılarına yapılan atıftır. 6 Şubat 2023 tarihli ve Kahramanmaraş merkezli deprem de buna çok önemli bir işarettir.