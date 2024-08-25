Bu Hafta Burçları Neler Bekliyor? Pazartesi ve Perşembe Günlerine Dikkat Edin! Ünlü Astrolog Uyardı
Ünlü astrolog Hande Kazanova kişisel hesabından 26 Ağustos – 1 Eylül haftasında gökyüzü hareketlerinin burçlar üzerindeki etkilerini değerlendirdi.
Ünlü astrolog Hande Kazanova, doğal afetlerden finansal krizlere kadar birçok konuda uyarılarda bulunuyor.
Kazanova, 26 Ağustos – 1 Eylül haftasına dair önemli açıklamalar yaptı.
Hande Kazanova açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Merhabalar haydi haftamıza şöyle bir göz atalım! Daha fazla ayrıntı ve bilgi için Youtube kanalımı ve son videomu izleyebilirsiniz. Haftaya iletişim odaklı başlıyoruz. Pazartesi sabahı saat 06:03 itibariyle Ay, İkizler burcuna geçiyor ve bu hafta boyunca iletişim, ticaret ve ulaşımla ilgili konular önem kazanıyor.
Ancak, piyasalarda kısa vadeli ve yanıltıcı hareketlilikler olabilir, dikkatli olmakta fayda var. Bu hafta boyunca duygusal tepkilerimiz hızlı olabilir, uykusuzluk ve gerginlik artabilir. Özellikle Pazartesi-Cumartesi arası Ay'ın sınır dışında hareket etmesiyle, toplumsal konulara daha fazla odaklanabiliriz.
İlişkiler haftanın ana teması. Salı günü, Venüs'ün Uranüs ile olumlu açısı ilişkilerde rahatlama ve anlayış getirebilir. Ancak, Çarşamba günü Venüs-Neptün karşıt açısı sosyal skandallar ve hayal kırıklıklarına yol açabilir. Para piyasalarında da spekülatif hareketler olabilir.
Perşembe günü, Venüs Terazi burcuna geçiyor. Bu dönemde, ilişkilerde kibarlık, uyum, denge ön plana çıkabilir. Sanat, moda, güzellik ve estetikle ilgili konulara daha fazla ilgi gösterebiliriz. Uzun zamandır çekişme yaşadığımız, mücadele ettiğimiz ilişkilerde güzel gelişmeler yaşanabilir. Sadece ilişkiler değil, müzakereler, anlaşmalar, diplomatik ilişkiler ve yargı alanında da daha doğru, dengeli ve adaletli kararlar devreye girebilir.
Son olarak, 29 Ağustos Perşembe günü Merkür'ün düzelmesiyle, son dönemde yaşadığımız iletişim sorunları geride kalmaya başlayacak. Şimdi dilerseniz burçları kısa kısa ele alalım.
KOÇ BURCU
Haftaya iletişiminiz yüksek bir şekilde başlıyorsunuz. Salı Venüs'ün Uranüs ile olumlu bir açısı var. İş ve günlük rutininizde güzel sonuçlar elde edebilir, uzun zamandır beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Perşembe, Venüs'ün Terazi burcuna geçişiyle önümüzdeki 3 hafta sevdiğiniz insanla daha fazla vakit geçirebilir, yeni bir ilişkiye başlayabilir, evlilik, nişanlanma gibi konulara odaklanabilirsiniz. Aşk evinizde gerileyen Merkür de düzeliyor, aşkta, çocuklarla olan ilişkilerde ve kreatif işlerde doğru adımlarla ilerleyeceğiniz bir döneme giriyorsunuz.
YAY BURCU
Özel hayatınızda hırslandığınız ama güzel haberler de beklediğiniz bir hafta sizi bekliyor. Salı Venüs'ün Uranüs’le olumlu açısı iş hayatınızda güzel haberleri karşınıza getirebilir. Çarşamba günü ev ve aile ortamlarınızda bazı hayal kırıklıkları olabilir, planlarınız işlemeyebilir. Perşembe Venüs'ün Terazi burcuna geçişiyle sosyal çevreniz hareketleniyor. Bu dönem gelirleriniz arttığını görecek, sosyal çevrenizin genişlemesi ile iş potansiyellerinizi artıracaksınız. Merkür Perşembe geri hareketini sonlandırıyor. Seyahat planlarınızı daha rahat yapabilir, geleceğiniz için harekete geçebilirsiniz.
TERAZİ BURCU
Bu hafta medya, seyahat, turizm, hukuk, eğitim konuları önem kazanırken bu alanlardan güzel haberler gelebilir. Salı Venüs'ün Uranüs’le olumlu açısı geri planda durduğunuz işlerde size destek olacak. İşlerinizde parasal yönden güzel gelişmeler olabilir. Ancak Çarşamba günü bulaşıcı hastalıklara ve iş ortamlarınızda sıkıntılı durumlara dikkat edin. Perşembe Venüs sizin burcunuza geçiyor, sosyalliğiniz artacak, kendinize, dış görüntünüze, amaçlarınıza odaklanacaksınız. Sosyal çevre alanlarınızda gerileyen Merkür ise Perşembe düzeliyor. Arkadaşlık ilişkilerinizde daha rahat ilerleyeceksiniz.
ASLAN BURCU
İletişimin yoğun olduğu bir hafta sizi bekliyor. Çarşamba Venüs'ün Neptün ile karşıt açısı devrede. Kazançlarınız artarken, harcamalarda dengesizlikler olabilir. Perşembe Venüs Terazi burcuna geçecek ve yakın çevrenizle ilişkileriniz kuvvetlenecek. Satış, tanıtım, reklam, pazarlama, dijital platformlar, radyo, televizyon, iletişim ve ulaşım alanında bir işiniz varsa, gelirlerde artış olabilir. Kişisel alanınıza gerileyen Merkür düzeliyor, kendinizi ifade etme, konuşma ve iş görüşmeleri yapma konusunda daha rahat olacağınız bir döneme giriyorsunuz.
AKREP BURCU
Haftaya ödemelerinize odaklanarak başlarken Pazartesi, Salı maddi konuları rahatça halledeceksiniz. Salı Venüs'ün Uranüs’le olumlu açısı, özel hayatınızda güzel gelişmeler verebilir. Çarşamba ise planlarınızla ya da sevdiğiniz kişiyle ilgili hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Perşembe günü Venüs'ün Terazi burcuna geçişiyle ilişkilerde geri planda durmak önemli olacak. Karşı tarafın işi ya da sağlığı ile ilgili konularla uğraşmanız gerekebilir. Kariyer alanlarınızda gerileyen Merkür Perşembe günü düzeliyor. Burada yaşadığınız iletişim sorunları da geride kalıyor.
OĞLAK BURCU
Bu hafta çalışma koşullarınız, sağlıkla ilgili konular ön planda. İşle ilgili beklediğiniz haberler Pazartesi Salı gelebilirken sağlıkla ilgili konulara ekstra dikkat etmeniz gerekiyor. Venüs'ün Uranüs’le olumlu açısıyla sevdiğiniz insanla güzel planlar yapabilirsiniz. Çarşamba seyahat halinde olacaksanız yanıltıcı etkilere dikkat edin. Perşembe Venüs Terazi burcuna geçiyor. 3 hafta boyunca zam, terfi gibi konuları patronunuzla konuşmak ve kendinizi güçlü bir konumda bulmak için şahane bir dönem. Müşterek para alanınızda gerileyen Merkür de düzeliyor. Parayla ilgili konuları çok daha rahat ele alabileceksiniz.
BOĞA BURCU
Bu hafta maddi konular gündeminizde. Spor yapmayı düşünüyorsanız, sanatsal, eğitime dayalı projeleriniz varsa güzel haberler gelebilir. Çarşamba özel hayatınız ve sosyal çevreniz arasında kalabilir, hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Perşembe Venüs'ün Terazi burcuna geçişiyle iş hayatında dengeli olacağınız, güzelleşme ve sağlık konularının öne çıkacağı bir dönem başlayacak. 3 hafta boyunca, iş ortamlarınızda aranılan isim olabilirsiniz. Perşembe Merkür düzeliyor, emlak alım-satım, kiralama ve evle ilgili önemli kararları gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.
İKİZLER BURCU
Salı günü, Venüs'ün Uranüs ile olumlu açısı, ev, aile ve yuva konularında sizi destekleyecek. Bu alanlarda önemli girişimlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Çarşamba günü ise aile ilişkilerinde dikkatli olmanız gerekiyor. Bazı çekişmeler yaşanabilir. Emlak alım-satım, kiralama işlerinizi Salı, Çarşamba ve Perşembe gününe denk getirmemeye çalışın. Yanılgılar olabilir. Perşembe Venüs'ün Terazi burcuna geçişiyle aşk hayatınız hareketleniyor. İletişim alanınızda gerileyen Merkür de düzeliyor. Yakın çevre, iletişim, haberleşme ve ulaşım alanlarında çok daha rahat edeceksiniz.
KOVA BURCU
Bu hafta çevrenize, hayvanlara, çocuğunuza verdiğiniz sevgi önem kazanırken hobilerinize vakit ayırabilirsiniz. Venüs'ün Uranüs’le olumlu açısı para ile ilgili beklediğiniz haberleri karşınıza getirebilir ancak Çarşamba günü parayla ilgili yanıltıcı bir durum da söz konusu olabilir. Perşembe günü Venüs Terazi burcuna geçiyor. Gezmek, farklı kültürler ve değişik insanlarla bir arada olmak, ticari faaliyetlerin hızlanması, hukuki konularda 3 hafta boyunca şans sizinle. İlişkiler alanınızda geri hareket eden Merkür düzeliyor. İletişimde rahat bir nefes alabilirsiniz.
BAŞAK BURCU
İş fırsatlarının yoğun olduğu bir hafta sizi bekliyor. Salı Venüs'ün Uranüs'le olumlu açısı, deneyimlerinizi farklı alanlara yönlendirmeniz gerektiğini gösterecek. Venüs'ün Neptün’le karşıt açısı Çarşamba devrede. Özel hayatınızda hayal kırıklıkları devreye girebilir, Salı, Çarşamba, Perşembe günü dikkat edin. Perşembe Venüs'ün Terazi burcuna geçişiyle 3 hafta boyunca paranızı, vaktinizi, güzelliğe, modaya, alışverişe harcayabilirsiniz. Merkür geçmiş konu ve olayları karşınıza getirmişti. Perşembe gününden sonra kendinizi çok daha rahat hissedecek geçmişteki hesaplaşmaların bittiğini göreceksiniz.
YENGEÇ BURCU
Haftaya isteksiz enerjilerle başlarken Salı günü sosyal çevrenizden alacağınız desteklerle önemli bir işi halledebilirsiniz. Çarşamba yakın ve uzak çevreniz arasında bir çekişme olabilir. Sosyal medyayı kullanıyorsanız yanıltıcı etkilere dikkat edin. Perşembe Venüs Terazi burcuna geçiyor, aile içinde uyumlu davranmak, emlak işlerinde arabulucu olmak ve ev içi tadilat işleri için üç haftalık dönemi iyi değerlendirin. Para evinizde gerileyen Merkür de düzeliyor, Perşembe itibariyle para ile ilgili konularda daha rahat kararlar alabileceksiniz.