Bu Hafta Burçları Neler Bekliyor? Pazartesi ve Perşembe Günlerine Dikkat Edin! Ünlü Astrolog Uyardı

OĞLAK BURCU

Bu hafta çalışma koşullarınız, sağlıkla ilgili konular ön planda. İşle ilgili beklediğiniz haberler Pazartesi Salı gelebilirken sağlıkla ilgili konulara ekstra dikkat etmeniz gerekiyor. Venüs'ün Uranüs’le olumlu açısıyla sevdiğiniz insanla güzel planlar yapabilirsiniz. Çarşamba seyahat halinde olacaksanız yanıltıcı etkilere dikkat edin. Perşembe Venüs Terazi burcuna geçiyor. 3 hafta boyunca zam, terfi gibi konuları patronunuzla konuşmak ve kendinizi güçlü bir konumda bulmak için şahane bir dönem. Müşterek para alanınızda gerileyen Merkür de düzeliyor. Parayla ilgili konuları çok daha rahat ele alabileceksiniz.