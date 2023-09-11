Bu hafta 3 burç aldatılacak! Ünlü astrolog 'Başak Yeniayı' için tek tek anlattı
Bu hafta 21 derece başak burcunda yeni ay meydana gelecek. Astrolog Dinçer Güner, 12 burç için tek tek anlattı... İşte 10-17 Eylül 2023 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…
Sosyal medya hesaplarından yaptığı astrolojik yorumlarla sık sık gündeme gelen Dinçer Güner, 10-17 Eylül 2023 haftasının burç yorumlarını paylaştı.
Bu hafta 21 derece başak burcunda yeni ay meydana gelecek. Bu yeni aya Neptün’ün sert bir kontağı olurken diğer yandan Uranüs ve Pluton’un ise destekleyici kontakları olacak. Bakalım bu hafta sizi neler bekliyor...
KOÇ BURCU
Yeni ay 6. evinize denk düşmekte. Bu ev, iş ve çalışma ortamınızı, sağlığınızı, birlikte çalıştığınız kimseleri, çok ama çok çalışmayı ama az karşılık görmeyi, evcil hayvanlarını sembolize eder. Yoğun bir iş temposu, günlük koşturma zamanı bekliyor sizleri. Arada diyet, spor gibi önemli durumları da sıkıştırabilirsiniz. Ama diğer yandan sağlığınıza da dikkat edin.
Günlük koşturma içindeyken kafanız dağılabilir, meydana gelen olayları net bir şekilde göremeyebilirsiniz Neptün’ün kontağından dolayı. Hatta zehirlenme durumlarına karşıda dikkatli olun. Ama diğer yandan Pluton ve Uranüs’ün güzel kontakları ile hem finansal konularda beklenmedik gelirler, para kazandıracak işler ve dostlarınızdan güçlü desteklerde alabilirsiniz. Hatta bazılarınız dostlarınızla, arkadaşlarınızla ortak projelerine girebilir, harika fikirler çıkarabilirsiniz ortaya.