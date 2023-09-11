Bu hafta 3 burç aldatılacak! Ünlü astrolog 'Başak Yeniayı' için tek tek anlattı

KOÇ BURCU

Yeni ay 6. evinize denk düşmekte. Bu ev, iş ve çalışma ortamınızı, sağlığınızı, birlikte çalıştığınız kimseleri, çok ama çok çalışmayı ama az karşılık görmeyi, evcil hayvanlarını sembolize eder. Yoğun bir iş temposu, günlük koşturma zamanı bekliyor sizleri. Arada diyet, spor gibi önemli durumları da sıkıştırabilirsiniz. Ama diğer yandan sağlığınıza da dikkat edin.