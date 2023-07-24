Bu burçlarla sakın tartışmayın: İşte öfkesini kontrol edemeyen en kavgacı 3 burç!

Burçların karakteristik özellikleri üzerinde yapılan araştırmaların sonuçları her gün pe çoğumuzu şaşırtmaya devam ediyor. Son olarak Zodyak kuşağının en kavgacı burçlarına dair yapılan bir araştırmanın sonuçları, astrologların çok da yanılmadığını gösteriyor. Zira hem astrologlara göre hem de araştırmalara göre, Zodyak kuşağındaki üç burç, kavga çıkarmaya bayılıyor.