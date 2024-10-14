Bu Burçların Evliliği Ömür Boyu Sürüyor! İşte Asla Ayrılmayan Burç Çiftleri

Yengeç ve Balık

Yengeç (Su grubu) ve Balık (Su grubu), duygusal olarak birbirlerini mükemmel bir şekilde tamamlarlar. Her iki burç da şefkatli, hassas ve birbirlerine derin bir bağlılık gösterir. Yengeç, evine ve ailesine bağlıdır, Balık ise Yengeç'in duygusal güvenlik ihtiyacını karşılayacak sezgilere sahiptir. Bu ikili, birbirlerine anlayış ve destek vererek uzun süreli bir ilişki inşa edebilir.