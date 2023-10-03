Bu burçlara iş verirken 2 kez düşünün: Başınız derde girebilir

Hayatın gerektirdiği durumlarda inisiyatif alarak kişilerin sorumluluklarını yerine getirmesi önemlidir. Bu nedenle hayatta sorumlu kişiler değer görür. Ancak sorumluluk duygusu gelişmemiş ve bu konuda bir hayli sıkıntılı olan bireyler de vardır. Astrolojiye göre de yaşanan duruma karşı sorumsuz olan burçlar vardır.

İşte o sorumsuz burçlar: