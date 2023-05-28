Bu 3 burcun şans kapıları sonuna kadar açılacak: Aşk, para, iş...

Koç burcu

21 Mart - 20 Nisan tarihleri arasında doğan ve ateş elementine sahip olan kişiler koç burcudur. Koç burçları genel özellikleri itibarıyla hemen hemen her işini kendi başına halletmeye meyilli olan kişiler olurken, koç burçları hayatta tek başına olduklarını iliklerine kadar hissetmektedirler.