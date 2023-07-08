Bu 3 burcun cebi para dolacak!

Temmuz ayının en şanslı burçları belli oldu. Koç, boğa ve aslan burcu bu ay paraya para demeyecek... İş, aşk ve sağlık onlardan yana olacak.

Bu 3 burcun cebi para dolacak! - Resim: 1

Temmuz ayının en şanslı burçların önünde Koç burcu geliyor. Koç burçları iş hayatında başarılı olmayı seven ve çoğunlukla kendi kendine hırs savaşları düzenlerken bu durum çoğu zaman onlara başarı getirmektedir.

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Bu 3 burcun cebi para dolacak! - Resim: 2

Temmuz ayının gelişiyle birlikte iş hayatlarında önemli değişimler yaşayacak olan koç burçları için hayat çok daha yaşanılası olacak. Hayatlarına aynı anda hem aşk hem de para gelecek.

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Bu 3 burcun cebi para dolacak! - Resim: 3

BOĞA

Diğer şanslı burçlardan biride Boğa. Temmuz ayının gelişiyle birlikte tüm hücrelerinde çeşitli yenilikler hissedecek olan boğa burçları, yeni aşklara yelken açabilecekler.

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Bu 3 burcun cebi para dolacak! - Resim: 4

Boğalar geçtiğimiz yıl oldukça inişli çıkışlı süreçlerden geçerken Temmuz ayı ve sonrası onların olacak. Aynı zamanda kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde çıkacakları bir ay olacak.

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