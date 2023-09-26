Ruh eşi olan burçlar belli oldu! İşte en uyumlu ve en uyumsuz burçlar
Eş, sevgili ve sevgili adayları buraya... Aşık olabilirsiniz fakat birbiriniz için mi yaratıldınız yoksa farklı dünyaların mı insanlarısınız? İşte astrolojiye göre burç uyumları…
Astrolojiye göre, ilişki uyumu çok fazla etkene bağlıdır ancak genel anlamıyla bazı burçların uyumu çok daha yüksektir. O burçlar birlikte olursa diğerlerine göre ilişkiye 1-0 önde başlamış gibi olur. İşte ruh eşi sayılabilecek ve bir ömür geçirebilme potansiyeli yüksek olan burçlar ve ilişkiyi başarmaları için daha fazla efor sarf etmesi gereken uyumsuz burçlar…
UYUMLU BURÇLAR
Ateş elementine sahip Koç, Aslan ve Yay burçları birbirleriyle genellikle iyi anlaşır. Hepsi enerjik, tutkulu ve maceracıdır.
Toprak elementine sahip Boğa, Başak ve Oğlak burçları güvenilir, pratik ve stabil bir yaşam tarzına değer verir.
Hava elementine sahip İkizler, Terazi ve Kova burçları ise zeki, iletişimci ve sosyaldir. Birbirleriyle kolayca iletişim kurabilirler.