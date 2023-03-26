Astrolojiye bakış açınız değişecek: İşte Osmanlı zamanındaki burcunuz ve özellikleri

BOĞA BURCU / SEVR

Katmanlar arasında en dayanıklı olan gücü temsil ettiği için Sevr vakti olan tarihler arasına denk gelir. Dünyalık her yükü kaldıran ancak aşka yenilir. 21 Nisan ve 20 Mayıs tarihleri arasında yer yüzünden gökyüzüne olan yükseliştir.