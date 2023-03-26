Astrolojiye bakış açınız değişecek: İşte Osmanlı zamanındaki burcunuz ve özellikleri
Osmanlı'da yer alan burç isimleri ise duyanları şaşırttı. Günümüzdeki astrolojinden farklı olan bu teşkilatta sadece kişilerin doğduğu güne göre gökyüzündeki olayların onların karakterlerini şekillendirdiklerine dair açıklamalar var.
KOÇ BURCU / HAMEL
Yörüngede yıldızların güneşe en yakın olduğu konum aralığına denir. Bu da 21 Mart ve 20 Nisan arasına denk gelir. Lider bir karakter enerjisi vardır.
BOĞA BURCU / SEVR
Katmanlar arasında en dayanıklı olan gücü temsil ettiği için Sevr vakti olan tarihler arasına denk gelir. Dünyalık her yükü kaldıran ancak aşka yenilir. 21 Nisan ve 20 Mayıs tarihleri arasında yer yüzünden gökyüzüne olan yükseliştir.
İKİZLER BURCU / CEVZA
Divan edebiyatında bile yer alan Cezva, yılın en tatlı ve güzel olduğu zaman katmanıdır. Bu yüzden 21 Mayıs ve 21 Haziran arasında doğanlar tatlı ve sempatiktir. Ancak gökte sıcaklık ve soğukluk karması karakteri fikirde dengesizleştirmiştir.
YENGEÇ BURCU / SERETAN
Gök katmanları arasında sıcaklığın artığı ve kıyafetlerde yeniliğe gidilir. 22 Haziran ve 22 Temmuz arasında doğanın sıcaklığına bağlı kişilerin gölgeye çekildiği söylenir. Bu katmanlar arasında doğanlar bu yüzden çekingendirler. Ancak aynı zamanda sıcakkanlı ve anaçlardır.