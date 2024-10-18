Astroloji Dünyasından Şaşırtıcı Bilgiler: Liderlerden Seri Katillere, Burçların Sırrı

EN TEHLİKELİ BURÇ OLARAK ÇIKTI

FBI, seri katillerin ve psikopat eğilimli suçluların doğum tarihlerini analiz etti. Araştırma sonucuna göre, en tehlikeli burç olarak Yengeçler öne çıktı. Karanlık tarafı en güçlü burç unvanını taşıyor.

İngiltere’de 10 bin kadın üzerinde yapılan bir araştırma, Aslan burcu olanların spor salonuna gitme olasılığının diğer burçlara göre iki kat daha fazla olduğunu ortaya koydu.