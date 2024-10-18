Astroloji Dünyasından Şaşırtıcı Bilgiler: Liderlerden Seri Katillere, Burçların Sırrı
Dünya liderlerinin en çok hangi burçtan olduğunu hiç merak ettiniz mi? Peki ya en fazla ünlü çıkaran burç hangisi? Ya da en çok seri katil yetiştiren burç? Hatta bazı iş başvurularında kara listeye alınan burçların kimler olduğunu biliyor musunuz? Astroloji, modern dünyada pek çok ilginç bilgiyi gözler önüne seriyor ve bazıları oldukça şaşırtıcı.
Kaynak: Haber Merkezi
Astroloji, kimilerinin büyük bir ilgiyle takip ettiği, kimilerininse "saçmalık" olarak değerlendirdiği bir alan. Ancak, aslında kökeni bir bilim dalına dayanan astroloji, birçok konuda rehberlik sunabiliyor. Hayatı tamamen astrolojiye göre yaşamak yerine, bu bilgileri bir rehber olarak kullanmak mümkün. İşte astrolojiden bağımsız kalamayanlar için, bilmeniz gereken bazı dikkat çekici veriler...
EN TEHLİKELİ BURÇ OLARAK ÇIKTI
FBI, seri katillerin ve psikopat eğilimli suçluların doğum tarihlerini analiz etti. Araştırma sonucuna göre, en tehlikeli burç olarak Yengeçler öne çıktı. Karanlık tarafı en güçlü burç unvanını taşıyor.
İngiltere’de 10 bin kadın üzerinde yapılan bir araştırma, Aslan burcu olanların spor salonuna gitme olasılığının diğer burçlara göre iki kat daha fazla olduğunu ortaya koydu.
İŞVERENLER TARAFINDAN İSTENMEYEN BURÇLAR
Çin’de bir iş ilanında, "Başak burcu olmayanlar" şeklinde bir şart yer aldı. Başaklar ve Akrepler, işverenler tarafından istenmeyenler listesine alındı. Sebep olarak, bu burçların kavgacı ve eleştirel yapıları gösterildi.
Avustralya’da bir araç paylaşım uygulaması, Aslan burcu sürücülerin hız sınırını en çok ihlal edenler olduğunu belirledi ve bu burcu "en kötü sürücüler" listesinin başına yerleştirdi.
Forbes milyarder listesi üzerinde yapılan analizler, en fazla milyarderin Koç burcundan çıktığını gözler önüne serdi.
LİDERLERİN BURÇLARI
Vocativ’in veri analizine göre, dünya liderlerinin çoğunluğu Akrep burcundan.
1924’te Alman astrolog Fran Elsbeth Ebertin, Adolf Hitler’in doğum haritasını inceleyerek dünya liderliğine yükseleceğini tahmin etmişti.
Bilim insanlarına göre, Ocak ve Mart aylarında doğan bireylerin şizofreni geliştirme olasılığı daha yüksek. Yani, Oğlak, Kova ve Balık burçları risk altında!
ABD’de dört kez başkanlık yapan Franklin D. Roosevelt’in astrolojiye olan ilgisi biliniyor.
Career Builder’ın araştırmasına göre, Akrep, Aslan, Yengeç ve Boğa burçları, diğer burçlara kıyasla yılda 100 bin dolar ve üzeri kazanç sağlama konusunda öne çıkıyor.
Astroloji, şaşırtıcı ve düşündürücü veriler sunmaya devam ediyor. Siz de burcunuzun hangi kategoride olduğunu merak ediyor musunuz?