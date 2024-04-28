Astrologlar açıkladı: İşte yasak aşkın kitabını yazan 2 burç!
Astrolojide 'yasak aşk' yaşamaya meyilli olan burçlar var. İşte, 'Yasak aşk' denince akla gelen 2 burç...
Bazı burçların yasak aşk yaşama olasılığı daha fazla. Astrologlar özellikle iki burcun 'yasak aşk' yaşamaya daha meyilli olduğunu söylüyor.
İşte yasak aşk denilince akla gelen 2 burç...
İKİZLER BURCU
Cinsel uyum ve tutku İkizler burçları için büyük önem taşır. Aktif olarak tutkulu ilişkiler arar ve özlem duyarlar. Ancak, ilk heyecan kaybolduğunda ilişkiyi bitirmekte tereddüt etmezler.
Yüksek libidolarıyla bilinen İkizler burçları, çekici bir kişinin peşinden koşabilir, bu da istikrarlı ve güvenilir bir ilişki için iyiye işaret değildir.
AKREP BURCU
Akrep burçları özellikle aşk hayatlarında ‘yasak’ ve ‘tehlikeli’ olana meyillidir. Akrep burçları, gizemli ve korkusuz yapıları nedeniyle sık sık yasak aşklara çekilirler.