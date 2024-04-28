Astrologlar açıkladı: İşte yasak aşkın kitabını yazan 2 burç!

Astrolojide 'yasak aşk' yaşamaya meyilli olan burçlar var. İşte, 'Yasak aşk' denince akla gelen 2 burç...

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Astrologlar açıkladı: İşte yasak aşkın kitabını yazan 2 burç! - Resim: 1

Bazı burçların yasak aşk yaşama olasılığı daha fazla. Astrologlar özellikle iki burcun 'yasak aşk' yaşamaya daha meyilli olduğunu söylüyor.

İşte yasak aşk denilince akla gelen 2 burç...

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Astrologlar açıkladı: İşte yasak aşkın kitabını yazan 2 burç! - Resim: 2

İKİZLER BURCU
Cinsel uyum ve tutku İkizler burçları için büyük önem taşır. Aktif olarak tutkulu ilişkiler arar ve özlem duyarlar. Ancak, ilk heyecan kaybolduğunda ilişkiyi bitirmekte tereddüt etmezler.

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Astrologlar açıkladı: İşte yasak aşkın kitabını yazan 2 burç! - Resim: 3

Yüksek libidolarıyla bilinen İkizler burçları, çekici bir kişinin peşinden koşabilir, bu da istikrarlı ve güvenilir bir ilişki için iyiye işaret değildir.

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Astrologlar açıkladı: İşte yasak aşkın kitabını yazan 2 burç! - Resim: 4

AKREP BURCU
Akrep burçları özellikle aşk hayatlarında ‘yasak’ ve ‘tehlikeli’ olana meyillidir. Akrep burçları, gizemli ve korkusuz yapıları nedeniyle sık sık yasak aşklara çekilirler.

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