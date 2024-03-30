Astrolog Dinçer Güner'den '30 Mart' uyarısı
Ünlü astrolog Dinçer Güner, bugün tüm gün etkili olacak Ay etkisine karşı bir burcu özellikle uyardı.
Astrolog Dinçer Güner, 30 Mart, yani bugün için Ay etkisine karşı çarpıcı uyarılarda bulundu. Tüm gün yaşanacak bir etkiden bahseden Güner, "Fanatikleşmeye müsait zamanlar" dedi, yapılması gerekenleri tek tek sıraladı. Güner, en çok etkilenecek burcu da açıkladı.
"Bugün AY tüm gün Yay burcunda seyahat edecek" diyen Dinçer Güner, "Enerjik, hareketli, neşeli, keyifli bir güne ve enerjiye işaret etmektedir. Hoşgörü ve aslında affetme zamanıdır. Bugünün en önemli sınavı hoşgörülü olmayı öğrenmek olacaktır. Spora başlamak için en ideal zamanlardır. Ya da yoga, pilates gibi aktiviteleri de araştırabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
Güner, şöyle devam etti: Pot üstüne pot kırma zamanıdır aman dikkat edin, ağzınızdan çıkanlara, düşüncesizce davranışlarda bulunmayın. Sakarlıklar peşinizi bırakmayabilir, dikkatsiz ve dağınık bir gün aslında. Yeni deneyimlere, yeni konulara, farklı ilgi çekici şeylere yönelebiliriz.
Hayatta küçük şeylerle çok daha fazla mutlu olunabildiği zamanlardır. Detay gerektiren işlerde başarı elde etmek zordur, çünkü sabırsızızdır, abartılı davranışlar gözlemlenebilir. Verdiğiniz sözlere dikkat edin arkadaşlar, sonrasında tutmakta zorlanabilirsiniz.
Felsefe, din..vb konularla ilgili araştırmalar yapmak, okumak için en elverişli günlerden biridir. Günlük sohbetler bunun üzerine dönebilir. Ticaret yapmak, yabancı-yurt dışı ile ilgili işleri halletmek için en güzel günlerden biridir.
Kaslarda hassastır, kasılmalar, kramplar, kas ağrıları, zedelenmelere oluşabilir, dikkat. Arkadaşlıklar ve sosyal birliktelikler neşeli ve canlı geçer. Kendi istekleriniz ve hedefleriniz doğrultusunda harekete geçebilirsiniz, inancınızı , doğrularınızı, yaşam görüşünüzü ve felsefenizi öne çıkaran sohbetler yapabilir, yolculuk, yabancı diller, üniversite ve akademik işlere, kitaplara, belgesellere, basın yayın, magazin dünyası, hukuki , siyasi ve kültürel konulara daha çok ilgi gösterebilirsiniz.
Yeni yerler, mekanlar keşfetmek ve ufkunuzu genişleten bilgi ve belgelere ulaşmak için fırsatınız var. İçinizde saklı bir çingene ruhu varsa onu ortaya çıkarmanın tam zamanı , açık geniş ferah mekanlara gitmek, rahat ve günlük bir kıyafetle şehirde yeni sokaklar denemek bir macera için hazır olmak, bohem bir mekanda samimi bir ortam yakalamak için oldukça müsait enerjiler var.