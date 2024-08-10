Astrolog Dinçer Güner'den 10 Ağustos Burç Yorumları: Saat Vererek Uyardı! Yeni Bir Şeylere Başlamak İçin Doğru Zaman Mı?
Astrolog Dinçer Güner; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burçları için 10 Ağustos 2024 yorumlarını paylaştı. Güner, saat vererek yaşanacaklara ilişkin tahminlerde bulundu. İşte burçları bekleyenler...
"Hayata kısa bir mola verin" diyen Astrolog Dinçer Güner'in 10 Ağustos 2024 yorumları şöyle:
"Ay gece 01:33'e kadar boşlukta olacak. Tüm gün yani..
Ay’ın boşlukta olduğu anlar, gökyüzünün “ah canım, bugünlük de bu kadar” deyip biraz mola verdiği zamanlar gibi.
Hani bir iş yaparsınız, her şey yolunda giderken bir anda "Hah, şimdi ne yapıyorduk?" dersiniz ya, işte Ay’ın boşlukta olduğu anlar tam da böyle. Koca gökyüzü, “Bir sonraki durağa geçmeden önce ben bir soluklanayım” diyor adeta.
Bu dönemde yeni bir şeylere başlamak? Hadi canım sen de! Zira başladığınız iş, sonrasında “Bu muydu yani?” dedirtecek sonuçlar verebilir.
Aslında, bu zamanlar sanki bütün dünya biraz “çıkış yok” moduna girmiş gibi. Büyük kararlar mı? Onları da bir süreliğine askıya almakta fayda var, çünkü işler ya askıda kalır ya da istediğiniz yere varmaz.
Peki ne yapalım? Eski defterleri karıştırmak için mükemmel bir zaman. O bitirmediğiniz işleri tamamlayın, evi toplayın, kafa dinleyin. Kısacası, kendinize şöyle güzel bir "ara" verin.
Ruhunuzun derinliklerine inmek, hafif melankolik düşüncelere dalmak için ideal. Ama unutmayın, bu ara dönemde başladığınız şeyler, bir sonraki durağa varmadan önce havada asılı kalabilir.
Sonuç mu? Ay boşluktayken, hayatın hızını bir tık düşürün, keyfinize bakın. Çünkü gökyüzü bile bazen molayı hak eder!"