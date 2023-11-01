Astrolog Dinçer Güner 'önemli işlerinizi 15:35'e kadar halledin' diyerek uyardı: İşte nedeni!

15:35'ten sonra yapabileceğiniz en iyi şeyler; Ay boşlukta dönemi, içsel huzur ve refleksiyon için mükemmel bir zaman olabilir. Meditasyon yapmak veya yoga pratiği yapmak, zihni sakinleştirmenize yardımcı olabilir. Bu dönemi dinlenmek ve rahatlamak için kullanabilirsiniz. Biraz uyku almak, kitap okumak veya rahatlatıcı bir banyo yapmak gibi aktiviteleri düşünebilirsiniz."