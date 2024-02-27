Asla ciddi ilişki düşünmüyorlar: Flörtten flörte koşan 5 burç açıklandı

Astrolojide bazı burçlar, asla ciddi ilişki düşünmemeleriyle öne çıkıyorlar. Bu kapsamda flörtten flörte koşan 5 burç açıklandı.

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Asla ciddi ilişki düşünmüyorlar: Flörtten flörte koşan 5 burç açıklandı - Resim: 1

İKİZLER BURCU

Zodyak'ın en sosyal ve flörtöz burçlarından biri olan İkizler, yeni insanlarla tanışmayı ve onlarla etkileşime geçmeyi sever. Farklı insanlarla sohbet etmekten ve onların ilgisini çekmekten hoşlanırlar.

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Asla ciddi ilişki düşünmüyorlar: Flörtten flörte koşan 5 burç açıklandı - Resim: 2

Bir İkizler burcu ile ilişki yaşamak oldukça eğlenceli olabilir, ancak aynı zamanda sabır ve anlayış da gerektirir.

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Asla ciddi ilişki düşünmüyorlar: Flörtten flörte koşan 5 burç açıklandı - Resim: 3

KOVA BURCU

Bağımsız ve özgün Kova burçları, kendi kurallarına göre yaşamayı severler. Kalıplar ve gelenekler onları boğar.

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Asla ciddi ilişki düşünmüyorlar: Flörtten flörte koşan 5 burç açıklandı - Resim: 4

Bir Kova burcu ile ilişki yaşamak ilginç olabilir, ancak aynı zamanda zorlayıcı da olabilir.

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Asla ciddi ilişki düşünmüyorlar: Flörtten flörte koşan 5 burç açıklandı - Resim: 5

YAY BURCU

Özgürlüklerine düşkün ve maceraperest Yay burçları, uzun süreli bağlılıklardan pek hoşlanmazlar. Yeni yerler keşfetmeyi ve yeni insanlarla tanışmayı severler.

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Asla ciddi ilişki düşünmüyorlar: Flörtten flörte koşan 5 burç açıklandı - Resim: 6

Bir Yay burcu ile ilişki yaşamak heyecan verici olabilir, ancak aynı zamanda istikrarsız da olabilir.

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Asla ciddi ilişki düşünmüyorlar: Flörtten flörte koşan 5 burç açıklandı - Resim: 7

ASLAN BURCU

Gururlu ve özgüvenli Aslan burçları, hayranlık ve ilgi görmeyi severler. Flört etmeyi bir güç gösterisi olarak görebilirler.

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Asla ciddi ilişki düşünmüyorlar: Flörtten flörte koşan 5 burç açıklandı - Resim: 8

Bir Aslan burcu ile ilişki yaşamak tutkulu olabilir, ancak aynı zamanda dramatik ve sahiplenici de olabilir.

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Asla ciddi ilişki düşünmüyorlar: Flörtten flörte koşan 5 burç açıklandı - Resim: 9

TERAZİ BURCU

Denge ve uyuma önem veren Terazi burçları, flört etmeyi bir oy gibi görürler. Karşılıklı iltifat ve hayranlıktan hoşlanırlar.

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Asla ciddi ilişki düşünmüyorlar: Flörtten flörte koşan 5 burç açıklandı - Resim: 10

Bir Terazi burcu ile ilişki yaşamak keyifli olabilir, ancak aynı zamanda kararsız ve tutarsız da olabilir.

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