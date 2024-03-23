Aşkı ve parayı aynı anda bulacak burçlar belli oldu

Başak burcu kişiler bu hafta inişli çıkışlı bir ruh hali içinde olabilir. Partnerinizle seyahat ederek macera yaşamak isteyebilirsiniz .Bir gezi ya da uluslararası bir seyahat ile ilgili plan yapmak için ideal zamanlardasınız. Yolculuk ilişkinize de iyi gelir.