Aşırı Duygusal Erkek Burçları Belli Oldu

YENGEÇ BURCU

Astrolojinin en duygusal burçlarından biri olan Yengeç erkeği, ailesi ve sevdiklerine olan bağlılığıyla öne çıkar. Küçük olaylar bile Yengeç erkeğinin duygusal dünyasında derin izler bırakabilir. Şefkatli ve koruyucu yapısıyla tanınan Yengeç erkeği, aynı zamanda duygusal yoğunluğu nedeniyle kırılgan bir yapıya sahip olabilir.