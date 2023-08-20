4 burç için kötü günler kapıda! Ünlü astrolog tek tek açıkladı: Bu hafta burçları neler bekliyor?

Bu dönemde, ilişkilerde veya iş birliklerinde güven duygusu zedelenebilir veya karşılıklı anlaşmazlıklar artabilir. Partneriniz veya iş ortağınızla ilgili belirsizlikler veya gizli konular ortaya çıkabilir. Aynı zamanda, kendinizi ifade ederken zorluklar yaşayabilirsiniz. İlişkilerdeki beklentilerinizi net bir şekilde ifade edin ve partnerinizin veya iş ortağınızın beklentilerini de anlamaya çalışın. Gerçekçi olmayan hayallerden kaçının ve karşılıklı olarak güven duygusunu korumaya çalışın.