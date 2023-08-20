4 burç için kötü günler kapıda! Ünlü astrolog tek tek açıkladı: Bu hafta burçları neler bekliyor?
Bu haftaya hayaller gezegeni Neptün, mücadele gezegeni Mars ile karşı karşıya geliyor. Etkisi 3 hafta sürecek olan Merkür retrosu da başlıyor. Ünlü astrolog Dinçer Güner, 20-27 Ağustos 2023 haftasında burçları nelerin beklediğini yazdı.
Astrolog Dinçer Güner'den 20-27 Ağustos 2023 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…
Bu dönemde, ilişkilerde veya iş birliklerinde güven duygusu zedelenebilir veya karşılıklı anlaşmazlıklar artabilir. Partneriniz veya iş ortağınızla ilgili belirsizlikler veya gizli konular ortaya çıkabilir. Aynı zamanda, kendinizi ifade ederken zorluklar yaşayabilirsiniz. İlişkilerdeki beklentilerinizi net bir şekilde ifade edin ve partnerinizin veya iş ortağınızın beklentilerini de anlamaya çalışın. Gerçekçi olmayan hayallerden kaçının ve karşılıklı olarak güven duygusunu korumaya çalışın.
KOÇ BURCU
3 hafta sürecek olan Merkür retrosu başlıyor. Özellikle birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda yanlış anlaşılmalar olabilir, iş için kullandığınız elektronikler sapıtabilir. Bu dönem yeni iş projeleri için uygun olmayabilir. Bu hafta Mars ile Neptün karşı karşıya olacaklar. sağlık bağışıklık sisteminize, ayaklarınıza, zehirlenmelere karşı dikkat edilmeli. Depresyona eğilim, yalnız kalmak isteyebilirsiniz...
Günlük hayat ve iş koşullarınızda elde olmayan stresler ortaya çıkabilir. Diğer yandan kendinizi daha yorgun ve demotive hissedebilirsiniz. Pratik ve gerçekçi enerjilerle hayalperestlik ve belirsizlik arasında bir denge kurma ihtiyacına işaret edebilir. Bu durum, günlük hayatta plan yaparken hayallerinizi gerçekçi hedeflere dönüştürmek için çaba göstermeniz gerektiğini vurgulayabilir. Aynı zamanda, motivasyon ve enerjinizi yüksek tutarken aşırı iyimserlikten ve gerçekleri görmezden gelmekten kaçınmalısınız.