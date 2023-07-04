3 Temmuz dolunayı onlara yarayacak: En şanslı 6 burç belli oldu
Temmuz ayına girer girmez Dolunay bizleri karşılayacak. Astrologlar 3 Temmuz'da Oğlak burcunda gerçekleşecek olan Dolunay'ı ve bu Dolunay'ın burçlara etkilerini açıkladı. Özellikle 6 burç işaret edildi. Zenginlik, şans ne ararsanız o burçlarda olacak avuç avuç para kazanacaklar.
2023 yılının Temmuz ayında Oğlak burcunun 11. derecesinde bir dolunay meydana gelecek. 3 Temmuz'da gerçekleşecek olan dolunaydan etkilenecek burçlar belli oldu. En şanslı 6 burç seçildi. İş teklifleri, aniden gelen paralar, şanslı günler daha neler neler! Fırsatlarla dolu dolunay o burçları bekliyor. İşte Astrologların yorumlarıyla 3 Temmuz dolunayından etkilenecek burçlar...
3 Temmuz 2023 İstanbul saati ile saat 14:38'de, Oğlak burcunun 11. derecesinde meydana gelecek dolunay ortalama 10 gün etkili olacak. Bir eğitimin ya da yolculuğun tamamlanması, yakın çevre ile yüzleşmeler, evraklar, önemli karar ya da duyuruların açıklanması gibi konular gündemi meşgul edecek.
Merkür Yengeç burcunda olduğu için ev ve aileyi ilgilendiren konular gündeme gelebilir; örneğin evle ilgili evraklar, aileyi ziyaretleri gibi. Elbette bu süreçte verilecek kararlar veya yapılacak konuşmalar çok duygusal olabilir.
Merkür bu dolunay zamanında Sirius sabit yıldızı ile birlikte. Astrolojide şanslı yıldızlardan birisidir. Mars Jüpiter doğasındadır. Destekleyici bir konumda ise şöhret, onur ve zenginlik vaat eder. Küçük bir adım büyük sonuçlar getirebilir.