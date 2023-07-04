3 Temmuz dolunayı onlara yarayacak: En şanslı 6 burç belli oldu

3 Temmuz 2023 İstanbul saati ile saat 14:38'de, Oğlak burcunun 11. derecesinde meydana gelecek dolunay ortalama 10 gün etkili olacak. Bir eğitimin ya da yolculuğun tamamlanması, yakın çevre ile yüzleşmeler, evraklar, önemli karar ya da duyuruların açıklanması gibi konular gündemi meşgul edecek.