2025'te Evlenecek Burçlar Belli Oldu: Şimdiden Gelinlik Bakmaya Başlayın

YENGEÇ

Duygusal ve bağ kurmaya yatkın olan Yengeçler, 2025'te Satürn ve Jüpiter'in olumlu etkisiyle hayatlarına daha fazla istikrar ve güven getirmek isteyecekler. Özellikle doğru kişiyle karşılaşırlarsa, evlilik gibi önemli bir adım atmaktan çekinmeyecekler.