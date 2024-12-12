2024'ün Son Merkür Retrosu Ne Zaman Sona Eriyor? İşte Detaylar...

SON MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTECEK?

2024 yılının son Merkür retrosu, 26 Kasım’da Yay burcunun 22 derecesinde başladı ve 15 Aralık’ta sona erecek. Bu süreçte Merkür, 6 dereceye kadar gerileyerek etkisini tamamlayacak.

Bu retro döneminde, özellikle iletişim ve teknolojiyle ilgili konulara dikkat edilmesi öneriliyor. Planlamalarda aksaklıklar yaşanabileceği gibi, düşüncelerini gözden geçirmek ve ruhsal bir iç yolculuğa çıkmak için de uygun bir zaman dilimi olabilir.