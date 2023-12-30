2024'ün astrolojik olarak en önemli tarihleri belli oldu: Önemli adımlar için bekleyin!

Yukarıdaki tarihlerde yeni bir başlangıç, yeni bir anlaşma, kariyer planı, evlilik, yeni bir eve veya yeni bir şehre taşınma gibi yeni yapacağınız her konuda dikkatli olmalısınız. Özellikle yeni ilişkiler, yeni sözleşmeler yapmadan önce çok iyi düşünün.