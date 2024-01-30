2024'ün astroloji haritası ortaya çıktı: İşte en önemli tarihler ve en şanslı burçlar
2024 yılının astrolojik açıdan en önemli tarihleri belli oldu. Yeni başlangıçlar için bu tarihleri seçenler en doğrusunu yapacak.
Astroloji tutkunlarının merakla beklediği şanslı tarihler belli oldu. Yeni başlangıçlar için bu tarihleri seçenler en doğrusunu yapacak.
Peki yılın en şanslı ve en şanssız burçları hangileri oldu? Medyatava'dan Özge Aşkın'ın derlemesi şöyle:
2024 YILININ EN ŞANSLI TARİHLERİ
*1-2-8 Mart
*22-24-28 Mart
*18-19-20-21 Nisan
*11-31 Mayıs
*4-5-6 Haziran
*8 Temmuz
*7-14 Ağustos
*14-15 Eylül
*4-5-6 Ekim
*22 Kasım
Yukarıdaki tarihlerde yeni başlangıçlar yapabilir, bir anlaşma, evlilik, teklif, kariyer planlaması vb. özel günler için kullanabilirsiniz. Şans sizden yana olacak!
YENİ BAŞLANGIÇLAR İÇİN UYGUN OLMAYAN TARİHLER
2024 yılının astrolojik açıdan olumsuz tarihleri:
12 Aralık 2023-3 Ocak 2024 (Merkür retrosu)
1-26 Nisan (Merkür retrosu)
4-30 Ağustos (Merkür retrosu)
6 Aralık 2024-24 Şubat 2025 (Mars retrosu)
2024 YILININ ZORLAYACAK OLAN TARİHLERİ
*19-22 Ocak / 28-29 Ocak
*5-13-17-20-22-27 Şubat
*9 Mart / 10 Nisan / 22 Nisan
*2-3 Mayıs / 8-9-10-12 Haziran
*20-22 Temmuz / 20 Ağustos
*8-11 Eylül / 3-22 Ekim
*1-2 Kasım / 8-12-30-31 Aralık
Yukarıdaki tarihlerde yeni bir başlangıç, yeni bir anlaşma, kariyer planı, evlilik, yeni bir eve veya yeni bir şehre taşınma gibi yeni yapacağınız her konuda dikkatli olmalısınız. Özellikle yeni ilişkiler, yeni sözleşmeler yapmadan önce çok iyi düşünün.
Retrolar, teknolojiyi ve iletişimi yakından etkilediği için e-posta, SMS gibi iletişim araçlarınızı iki kez kontrol etmekte fayda var.
sosyal medya hesaplarınızın güvenliği konusuna da dikkat etmeniz yararınıza olacak.
2024 YILININ ASTROLOJİK AÇIDAN GÜNDEMİ
*Tutulmalar gerçekleşecek:
Tutulmalara, kuvveti birkaç kaç artırılmış dolunay ve yeni ay etkileri diyebiliriz.
*Satürn balık: burcunda
Satürn balık burcunda demek, içsel benliğimizi irdeleyeceğimiz, korktuğumuz olaylarla ya da duygularla yüzleşeceğimiz, duygularımızı daha sağlıklı bir şekilde aktarmayı öğreneceğiz demektir.
*Plüton kova:
Plüton kova demek, umutlarımız, gelecek hayallerimiz, yenilikler demektir. Dikkatimiz teknolojide ve insanlarda olacak.
*Mars-Plüton kavuşumu:
Mars-Plüton kavuşumunda, büyük kazalar, gerginlikler ,patlamalar, savaşlar meydana gelebilir.
2024 YILININ EN ŞANSLI BURÇLARI
2024 yılının en şanslı burçları: İkizler, Terazi ve kova burçları olacak.
2024 YILININ EN ŞANSSIZ BURÇLARI
2024 yılının en şanssız burçları: Boğa, Başak, Oğlak burçları olacak.