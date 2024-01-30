2024'ün astroloji haritası ortaya çıktı: İşte en önemli tarihler ve en şanslı burçlar

2024 yılının astrolojik açıdan en önemli tarihleri belli oldu. Yeni başlangıçlar için bu tarihleri seçenler en doğrusunu yapacak.

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2024'ün astroloji haritası ortaya çıktı: İşte en önemli tarihler ve en şanslı burçlar - Resim: 1

Astroloji tutkunlarının merakla beklediği şanslı tarihler belli oldu. Yeni başlangıçlar için bu tarihleri seçenler en doğrusunu yapacak.

Peki yılın en şanslı ve en şanssız burçları hangileri oldu? Medyatava'dan Özge Aşkın'ın derlemesi şöyle:

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2024'ün astroloji haritası ortaya çıktı: İşte en önemli tarihler ve en şanslı burçlar - Resim: 2

2024 YILININ EN ŞANSLI TARİHLERİ

*1-2-8 Mart

*22-24-28 Mart

*18-19-20-21 Nisan

*11-31 Mayıs

*4-5-6 Haziran

*8 Temmuz

*7-14 Ağustos

*14-15 Eylül

*4-5-6 Ekim

*22 Kasım

Yukarıdaki tarihlerde yeni başlangıçlar yapabilir, bir anlaşma, evlilik, teklif, kariyer planlaması vb. özel günler için kullanabilirsiniz. Şans sizden yana olacak!

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2024'ün astroloji haritası ortaya çıktı: İşte en önemli tarihler ve en şanslı burçlar - Resim: 3

YENİ BAŞLANGIÇLAR İÇİN UYGUN OLMAYAN TARİHLER

2024 yılının astrolojik açıdan olumsuz tarihleri:

12 Aralık 2023-3 Ocak 2024 (Merkür retrosu)

1-26 Nisan (Merkür retrosu)

4-30 Ağustos (Merkür retrosu)

6 Aralık 2024-24 Şubat 2025 (Mars retrosu)

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2024'ün astroloji haritası ortaya çıktı: İşte en önemli tarihler ve en şanslı burçlar - Resim: 4

2024 YILININ ZORLAYACAK OLAN TARİHLERİ

*19-22 Ocak / 28-29 Ocak

*5-13-17-20-22-27 Şubat

*9 Mart / 10 Nisan / 22 Nisan

*2-3 Mayıs / 8-9-10-12 Haziran

*20-22 Temmuz / 20 Ağustos

*8-11 Eylül / 3-22 Ekim

*1-2 Kasım / 8-12-30-31 Aralık

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2024'ün astroloji haritası ortaya çıktı: İşte en önemli tarihler ve en şanslı burçlar - Resim: 5

Yukarıdaki tarihlerde yeni bir başlangıç, yeni bir anlaşma, kariyer planı, evlilik, yeni bir eve veya yeni bir şehre taşınma gibi yeni yapacağınız her konuda dikkatli olmalısınız. Özellikle yeni ilişkiler, yeni sözleşmeler yapmadan önce çok iyi düşünün.

Retrolar, teknolojiyi ve iletişimi yakından etkilediği için e-posta, SMS gibi iletişim araçlarınızı iki kez kontrol etmekte fayda var.

sosyal medya hesaplarınızın güvenliği konusuna da dikkat etmeniz yararınıza olacak.

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2024'ün astroloji haritası ortaya çıktı: İşte en önemli tarihler ve en şanslı burçlar - Resim: 6

2024 YILININ ASTROLOJİK AÇIDAN GÜNDEMİ

*Tutulmalar gerçekleşecek:

Tutulmalara, kuvveti birkaç kaç artırılmış dolunay ve yeni ay etkileri diyebiliriz.

*Satürn balık: burcunda

Satürn balık burcunda demek, içsel benliğimizi irdeleyeceğimiz, korktuğumuz olaylarla ya da duygularla yüzleşeceğimiz, duygularımızı daha sağlıklı bir şekilde aktarmayı öğreneceğiz demektir.

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2024'ün astroloji haritası ortaya çıktı: İşte en önemli tarihler ve en şanslı burçlar - Resim: 7

*Plüton kova:

Plüton kova demek, umutlarımız, gelecek hayallerimiz, yenilikler demektir. Dikkatimiz teknolojide ve insanlarda olacak.

*Mars-Plüton kavuşumu:

Mars-Plüton kavuşumunda, büyük kazalar, gerginlikler ,patlamalar, savaşlar meydana gelebilir.

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2024'ün astroloji haritası ortaya çıktı: İşte en önemli tarihler ve en şanslı burçlar - Resim: 8

2024 YILININ EN ŞANSLI BURÇLARI

2024 yılının en şanslı burçları: İkizler, Terazi ve kova burçları olacak.

2024 YILININ EN ŞANSSIZ BURÇLARI

2024 yılının en şanssız burçları: Boğa, Başak, Oğlak burçları olacak.

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