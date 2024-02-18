12 burç için dönüm noktası! Satürn etkili dolunay burçları nasıl etkileyecek? İşte bu hafta yaşanacaklar

BOĞA BURCU

Eğer bekarsanız bu dolunay size ciddi düşüneceğiniz, uzun soluklu ve sorumluluk almaya hazır olacağınız bir ilişki konusunu gündeme getirebilir. Hali hazırda bir ilişkiniz varsa eğer veya evli iseniz belki de çocuk sahibi olma sorumluluğunu ölçüp tartabilirsiniz. Ya da çocuğunuz vardır belki de onun bakımı ile daha yakından ilgilenmeniz gerekebilir. Ya da bir süredir ilişki içindesinizdir ve her şey sizin için ideal şekilde gidiyordur bu dolunay ile evlilik konusu masaya yatabilir. Ama her şekilde burada anahtar kelime sorumluluk olacaktır.