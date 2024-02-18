12 burç için dönüm noktası! Satürn etkili dolunay burçları nasıl etkileyecek? İşte bu hafta yaşanacaklar
Bu hafta başak burcunda Satürn etkili dolunay meydana gelecek. Peki bu gökyüzü olayları burçları nasıl etkileyecek? Astrolog Dinçer Güner, 18-25 Şubat 2024 haftasını 12 burç için yorumladı.
İşte astrolog Dinçer Güner'den 18-25 Şubat 2024 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…
KOÇ BURCU
Bir taraftan yetiştirilmesi gereken işler ve sorumluluklar diğer taraftan hiçbir şey yapmak istemeyen, yalnız kalmak isteyen, dinlenmek isteyen siz! Bu ikilemi iliklerinize kadar hissedeceğiniz bir hafta sizleri bekliyor. İş ile ilgili konularda üzerinizde büyük bir baskı hissedebilirsiniz. Yoğun bir tempo var bu tempo içinde sağlığınız da dikkat etmemizde fayda var. Özellikle uyku ve yemek düzeninize.
Bu dönem biraz etrafınızda eleştiriler alabilirsiniz. Bu birlikte çalıştığınız kişiler olur, sevgiliniz olur...vs. fark etmez. Ama bir durun ve ne söylediklerini anlamaya çalışın, hemen tepkiler vermeyin. İş konuları bu dönem kontrol dışına çıkabilir ve panik yapabilirsiniz. Ama endişe etmeyin, düzeltmenin yolunu bulabileceksiniz. Belki biraz daha fazla çalışma gerekse bile.
BOĞA BURCU
Eğer bekarsanız bu dolunay size ciddi düşüneceğiniz, uzun soluklu ve sorumluluk almaya hazır olacağınız bir ilişki konusunu gündeme getirebilir. Hali hazırda bir ilişkiniz varsa eğer veya evli iseniz belki de çocuk sahibi olma sorumluluğunu ölçüp tartabilirsiniz. Ya da çocuğunuz vardır belki de onun bakımı ile daha yakından ilgilenmeniz gerekebilir. Ya da bir süredir ilişki içindesinizdir ve her şey sizin için ideal şekilde gidiyordur bu dolunay ile evlilik konusu masaya yatabilir. Ama her şekilde burada anahtar kelime sorumluluk olacaktır.
Bir diğer senaryo ise ev ve aile ile ilgili konularda alınacak olan sorumluluklar olabilir. Belki taşınmanız hatta yeni bir ev alma planlarınız vardır ama kafanız karışık olabilir. Malum ev fiyatları, kredi faiz oranları...vs. Acele etmenize gerek yok. Ama tamda ruhunuza uygun bir ev, araba, toprak, arsa gibi bir menkul bulursanız belki de Satürn size ödeme ve düzen kurma sorumluluğu verecek bu dolunay ile birlikte. Yine yatırımlarla ilgili konularda da işleri ciddi bir şekilde ele almayı, gerçek olmayan hayal satan kişilerin peşinden koşmamalısınız.
İKİZLER BURCU
Bu dolunay ile birlikte odak noktanız eviniz, aileniz olacakmış gibi duruyor. Bu konularda ekstra sorumluluk almanız gerekebilir. Ailenizin yanında olmak, onlara destek vermeniz gereken konular gündeme gelebilir. Evde bir şeyleri toparlamak, düzenlemek hatta belki bazı yeni kurallar koymak gerekebilir.
İş ile ilgili konularda da önemli bir sözleşme, anlaşma konusu gündeme gelebilir. Önemli bir proje/ iş konusunda görevleriniz artabilir. Ama ev ve iş arasında ciddi bir denge mücadelesi sizleri bekliyor.
YENGEÇ BURCU
Bu dönem yakın çevreniz ile olan ilişkilerinize çeki düzen verebilirsiniz. Kardeş veya kuzenlerinizle ilgili almanız gereken sorumluluklarınızın farkına varabilirsiniz. İletişim çok rahat alabileceği bir zaman değil. Kullandığınız iletişim gereçlerinden tutunda kendinizi ifadeye kadar iletişim ile ilgili her türlü konuda kısıtlandığınızı hissedebilir, stresler ortaya çıkabilir.
Seyahat planları ya da bazı projeler geçici olarak askıya alınabilir. Bu dolunay zamanı biraz nakit sıkıntısı çekebilirsiniz. Finansal anlamda beklentileriniz karşılanmayabilir. Zam, kredi, bir şeyler satmak gibi işler için uygun bir dönem değil.
ASLAN BURCU
Bu dönem maddi konularda kendinize çeki düzen vermek zorunda kalabilirsiniz. Finansal konularda almanız gereken ekstra sorumluluklar olabilir. Maddi anlamda beklentileri belki düşürmek iyi olacaktır. Belki beklediğiniz ödemelerde gecikmeler söz konusu olabilir.
Yaratıcı işlerden gelir elde etmek adına da adımlar atabilirsiniz. Belki de kendinize eli yüzü düzgün bir bütçe yapmanız gerekebilir. Beklenmedik büyük bir harcama ya da vergi konusu gündeme gelebilir. Ya da mal paylaşımı, kar paylaşımı, nafaka, miras paylaşımı gibi konularda işler planladığınız gibi gitmeyebilir.
BAŞAK BURCU
Bu dolunayla kendinize odaklanıp, hayatınıza çeki düzen vermeni gerekebilir. Belki son dönemde biraz dağılmış veya dağıtmış olabilirsiniz. Sağlığınıza odaklanmalı, size iyi gelecek konulara yönelmekte fayda var. Kendinize karşı olan sorumluluklarınızı belki de hatırlayacaksınız. İş anlamında yoğun ve tempolu bir süreç geçirebilirsiniz. Tabii aslında bu dönem hayata ve kendinize karşıda gerçekçi olmalı, boş hayallerin peşinde koşmamalısınız.
İlişkiler, ortaklıklar ya da sizi temsil eden kişiler (vekalet verdiğiniz) bu konularda ciddi kararlar almanız gerekebilir. Bu kararları alırken de zorlanabilirsiniz. Kişisel hayatınız ile ilgili önemli bir kararın eşiğine gelebilirsiniz. Hayallerinizin mi peşinden koşacaksınız ya da görev ve sorumluluklarınızdan devam mı edeceksiniz?
TERAZİ BURCU
Satürn’ün olduğu yerde hem bir çeki düzen vermek gerekir hem sorumluluk almak gerekir hem de kısıtlanma durumu vardır. Ruhsal açıdan kendinizi çok iyi hissetmeyebilirsiniz. Bu dönem yaşamın kontrolü pek sizin elinizde olmayabilir ve abuk sabuk olaylarla uğraşmanız gerekebilir. Bu dönemde meditasyon yoga ve benzeri çalışmalar ile dengede kalmaya çalışabilirsiniz. Manevi tarafınızı kuvvetlendirecek konularla ilgilenebilirsiniz.
Arkanızdan dönen oyunlar, düşmanlıklar. Dış dünya sizi ruhsal açıdan epey yorabilir. En iyisi etliye sütlüye hiç karışmamak. İş konusunda ise ekstra titiz ve dikkatli olun ve hiçbir şeyi atlamayın. Bu dönem eleştiri oklarını çok üzerinize çekebilirsiniz ve bu eleştiriler iyi bir yerden karşılayın. Sağlığınıza dikkat edin, bağışıklığı güçlü tutun. Yoğun bir iş temposu bekliyor sizi ve hataya hiç yer yok.
AKREP BURCU
Sosyal çevreniz ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerde yardım etmeniz gereken koşullar oluşabilir. Yalnız bu dolunay sürecinde enerjinizi bitiren ve size iyi gelmeyen bir sosyal ilişkinizi de bitirebilirsiniz. Odak noktanız arkadaşlarınız olacak. Arkadaşlarınızla ilgili sorumluluklarınız artabilir. Ya da bir arkadaşınız bir konuda size destek olmayabilir veya engelleyebilir.
Sosyal yaşamınıza çeki düzen vermeniz gerektirecek durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ya da bir dostunuz sizden bir yardım isteyebilir ve hiç istemeseniz bile bu desteği vermek zorunda kalabilirsiniz.
YAY BURCU
İşe ve kariyerinize ilişkin konular gündemde olacaktır. Bu alanlarda daha duyarlı ve yaratıcı olmanız beklenebilir sizden. İş konusunda sorumluluklarınız artarken belki de biraz kendinize çeki düzen vermeniz gerekebilir. Kariyerde kendinizi çok rahat ve konforlu hissetmeyebilirsiniz ama üstünüze düşeni tam anlamıyla yaptığınız zaman takdiri de rahatlıkla toplayabilirsiniz.
Kariyer konusunda sorumluluklarınız epey artabilir ve altından kalkılması zor bir işin üstesinden gelebileceksiniz. İş arayışınız var ise belki düşük maaşlı bir iş karşınıza çıkabilir ama değerlendirin uzun vadede çok kazanabilirsiniz.
OĞLAK BURCU
Ticari konularda dikkatli adımlar atmanız, dikkatli bütçe yönetimi içinde olmanız gerekebilir. Belki de bir yerlere tatile kaçmak isteyebilirsiniz. Yalnız bu dolunay zamanı finansal konularda dikkatli olmanızda fayda var. Kredi, vergi, burs, geri ödemesi olan bir ödeme, unuttuğunuz bir ödeme belki de karşınıza çıkabilir. Maddi anlamda cebinizden planlarınızda olmayan bir paranın çıkabileceğine işaret etmekte.
Ticari konularda dikkatli adımlar atmanız, dikkatli bütçe yönetimi içinde olmanız gerekebilir. Belki de bir yerlere tatile kaçmak isteyebilirsiniz. Yalnız bu dolunay zamanı finansal konularda dikkatli olmanızda fayda var. Kredi, vergi, burs, geri ödemesi olan bir ödeme, unuttuğunuz bir ödeme belki de karşınıza çıkabilir. Maddi anlamda cebinizden planlarınızda olmayan bir paranın çıkabileceğine işaret etmekte.
KOVA BURCU
Maddi konular, krediler, burslar, mirasla ilgili konular, sponsorluklarla ilgili konular ve eş/ortağınızın finansal konuları gündeminiz olabilir. Bu konularda sorumluluklarını artabilir, kendinizi kısıtlanmış ve zor hareket eden bir pozisyonda bulabilirsiniz.
Belki de harcamalarınıza, kredi kartı kullanımınıza bir çeki düzen vermeniz gerekebilir. Ya da borçlarınızı düzene sokmak gerekebilir. Nafaka, prim, burs gibi konularda bazı gecikmeler ortaya çıkabilir. Bu dolunay zamanı belki de kendinize pahalı bir şey alabilirsiniz. Ya da belki bir ev, araba, toprak..vb gibi bir konuda kredi sorumluluğu altına girebilirsiniz.
BALIK BURCU
İlişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar, sözleşmeler gündemde olacak. Bu konularda kendinize çeki düzen verebilir, bazı düzenlemelere gidebilirsiniz. Ya da ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili bazı yüzleşmeler yaşayabilir, gerçekleri kabul etmeniz gerekebilir. Partner veya ortağınıza dair önemli sorumluluklar alabilirsiniz. En iyi ihtimalle bu dönem sizden yaşça büyük birileri ile duygusal açıdan yakınlaşmalar olabilir.
Bu dönem karşınızdaki insanların eleştiri oklarına maruz kalabilirsiniz ama duygusal tepkiler vermeden önce sakince bir düşünmenizi ve acaba haklı olabilir mi diye düşünmenizi tavsiye ederim. Bu dolunayda varsa çocuğunuz ile ilgili konularda da sorumluluklarınız artabilir. Onun eğitimi, ilişkileri, ihtiyaçları için daha fazla zaman ayırmanız gerekebilir. Ya da belki de bir krizi yönetmeniz gerekebilir. Satürn burcunuzda olduğundan bu dönem sağlığınıza da özen gösterin ve bedeninizi iyi dinleyin.