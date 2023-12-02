Japon deprem uzmanı, 'İstanbul' için en kötü senaryoyu açıkladı: 'Buna hazır olmak lazım'

OLASI İSTANBUL DEPREMİYLE İLGİLİ KONUŞAN JAPON UZMAN: "BU EN KÖTÜ SENARYO"

Olası İstanbul depremiyle ilgili de konuşan Moriwaki, "Kabaca söylüyorsak 8 tane ayrı ayrı fay hattı var. Silivri tarafı daha tehlikeli olabilir. Burada 6.8 olabilir. Birkaç tane de 7 olabilir. Çok az ihtimal ama tamamen bir kerede kırıyorsa, bu en kötü senaryo, Erzincan depremi gibi 7.9 bir deprem olabilir. Çok az ihtimal ama bu olabilir. Bunun için hazır olmak lazım." diye konuştu.