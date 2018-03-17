Karlı zirvede kırmızı halı üzerinde sürpriz evlilik teklifi

Artvin'de, müteahhit Uğur Yılmaz (29), paletli kar motoru ile çıktıkları Keçi Dağı zirvesinde kar üstüne serdiği kırmızı halı üzerinde, kız arkadaşı öğretmen Aleyna Saraç’a (25) akordiyon eşliğinde evlilik teklif etti.

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN'de, müteahhit Uğur Yılmaz (29), paletli kar motoru ile çıktıkları Keçi Dağı zirvesinde kar üstüne serdiği kırmızı halı üzerinde, kız arkadaşı öğretmen Aleyna Saraç’a (25) akordiyon eşliğinde evlilik teklif etti. Sürpriz evlilik teklifi karşısında şaşıran genç kız, teklifi kabul etti.