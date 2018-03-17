Karlı zirvede kırmızı halı üzerinde sürpriz evlilik teklifi
Artvin'de, müteahhit Uğur Yılmaz (29), paletli kar motoru ile çıktıkları Keçi Dağı zirvesinde kar üstüne serdiği kırmızı halı üzerinde, kız arkadaşı öğretmen Aleyna Saraç’a (25) akordiyon eşliğinde evlilik teklif etti.
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Karlı zirvede kırmızı halı üzerinde sürpriz evlilik teklifi
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