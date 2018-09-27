Üniversite öğrencileri 90 lira için soyundu
Rusya'da gerçekleşen bir etkinlikte, üniversite öğrencileri 1000 rublelik (yaklaşık 90 lira) ödül için sahneye çıkıp soyundu.
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Üniversite öğrencileri 90 lira için soyundu
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