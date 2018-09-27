Üniversite öğrencileri 90 lira için soyundu

Rusya'da gerçekleşen bir etkinlikte, üniversite öğrencileri 1000 rublelik (yaklaşık 90 lira) ödül için sahneye çıkıp soyundu.

Organizasyon, Rusya'nın Tyumen kentinde gerçekleşti. Öğrencilerin sahneye çıkıp soyunduğu ve en çok beğenilene 90 liraya tekabül eden 1000 ruble ödül verilen etkinlikte, öğrenciler sahneye atlayıp soyunmaya başladılar.

