6 maddede Starbucks çalışanlarının sevmediği müşteri tipleri

Starbucks çalışanlarının müşterilerin bazı hareketlerinden oldukça rahatsız olduğu ortaya çıktı.

ABD’deki Michigan Üniversitesi‘nin kampüsündeki Starbucks‘ta bir seneyi aşkın süredir barista (kahve hazırlayan kişi) olarak çalışan Brain Beckwith, sorunları sıralayan bir paylaşım yaptı.



