Arda Turan'a protesto şoku! Sahaya girer girmez...

Arda Turan'a Galatasaray tribünlerinden protesto.
Mesut IŞIK - Büşra KAYA - İSTANBUL / DHA - Galatasaraylı taraftarlar, sahalarında konuk edecekleri Medipol Başakşehir maçı öncesi eski futbolcuları Arda Turan'a tepki gösterdi.
Arda Turan'a protesto şoku! Sahaya girer girmez...

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