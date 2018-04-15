Arda Turan'a protesto şoku! Sahaya girer girmez...
Arda Turan'a Galatasaray tribünlerinden protesto.
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Arda Turan'a protesto şoku! Sahaya girer girmez...
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