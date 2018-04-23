#KılıçdaroğluKumpasıBozdu sosyal medyayı salladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği talimat sonrası 15 CHP'li vekil İYİ Parti'ye geçti. CHP'li vekillerin İYİ Parti'ye katılması sonrası YSK, İYİ Parti'nin 24 Haziran seçimlerine katılacağını açıkladı. Sosyal medyadan CHP'nin hamlesine destek yağdı.
#KılıçdaroğluKumpasıBozdu sosyal medyayı salladı
İlgili Haber: Akşener ve Kılıçdaroğlu'na tam destek!

Çok Görüntülenenler

Siyaset