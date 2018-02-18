CHP'de Kadın Kolları Kurultayı'ndan kareler
CHP'de Kadın Kolları Genel Başkanlığı için mevcut başkan Fatma Köse, CHP Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Öz, CHP Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Nejla Yenidünya ve Tuğba Mingir aday adaylığını açıkladı.
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