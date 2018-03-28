20 yaşındaki kız bekaretini açık artırmaya çıkaracak

Dünya çapında tartışmalara neden olan ünlü Alman şirket, bu sefer de Avustralyalı Kiara’nın bekâretini açık artırmaya çıkaracak. 20 yaşındaki kadın, kararını ailesinin de desteklediğini ifade etti.
20 yaşındaki Avustralyalı Kiara, kendisini maddi güvence altında hissetmek için bekâretini ünlü Alman sitesinde açık artırmaya çıkarmaya karar verdiğini açıkladı.
20 yaşındaki kız bekaretini açık artırmaya çıkaracak

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