20 yaşındaki kız bekaretini açık artırmaya çıkaracak

Dünya çapında tartışmalara neden olan ünlü Alman şirket, bu sefer de Avustralyalı Kiara’nın bekâretini açık artırmaya çıkaracak. 20 yaşındaki kadın, kararını ailesinin de desteklediğini ifade etti.